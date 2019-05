Avis aux médias - La ministre Murray siège au Comité directeur ministériel du Partenariat pour un gouvernement ouvert

OTTAWA, le 27 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, Nathaniel Heller, coprésident principal du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) et vice-président exécutif de Results for Development, et Sanjay Pradhan, président-directeur général du PGO, tiendront un point de presse avant la réunion du Comité directeur ministériel du PGO.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir le Sommet mondial du PGO doivent présenter une demande d'accréditation au moyen du processus de demande en ligne.

Date

Le 29 mai 2019

Heure

13 h, heure d'Ottawa

Endroit

Centre Shaw

Atrium Canal Rideau, 2e étage

Ottawa (Ontario)

