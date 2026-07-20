Avis aux médias - La ministre Joly annoncera une mesure visant à renforcer le secteur canadien de l'aérospatiale

FARNBOROUGH, UK, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, annoncera l'association du gouvernement du Canada avec Pratt & Whitney Canada en vue de renforcer le secteur canadien de l'aérospatiale. L'annonce aura lieu dans le cadre du Salon international de l'aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni.

Date : Le mardi 21 juillet 2026

Heure : 14 h 10 (heure locale)

Lieu : Salon international de l'aéronautique de Farnborough, hall 4, pavillon du Canada

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès du haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni à l'adresse [email protected].

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Bureau de presse, Haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni, [email protected], +44 (0) 207 004 6114; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]