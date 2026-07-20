/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres Joly, MacKinnon et McGuinty et le secrétaire d'État Fuhr prononceront une allocution et répondront aux questions des médias lors de l'inauguration du pavillon du Canada au Salon international de l'aéronautique de Farnborough/

FARNBOROUGH, England, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly; le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon; le ministre de la Défense nationale, l'honorable David J. McGuinty; et le secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), l'honorable Stephen Fuhr, prononceront une allocution lors de l'inauguration du pavillon du Canada au Salon international de l'aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni. Le président-directeur général de l'Agence de l'investissement pour la défense, Doug Guzman, sera également présent pour répondre aux questions des médias.

Inauguration du pavillon du Canada

Date : Le lundi 20 juillet 2026

Heure : 10 h (heure locale), et rencontre avec les médias à 10 h 30 (heure locale)

Lieu : Pavillon du Canada, Hall 4, Centre international d'exposition et de conférence de Farnborough

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec le haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Bureau de presse, Haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni, [email protected], +44(0)207 004 6114; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique, Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, [email protected], 613-327-5918; Relations avec les médias, Transports Canada, [email protected], 613-993-0055; Muntaha Ahmed, Cabinet du ministre de la Défense nationale, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, [email protected], 613-904-3333; Sofiya Sapeha, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de l'investissement pour la défense, [email protected]