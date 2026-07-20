La ministre Valdez souligne la bonification de l'Allocation canadienne pour enfants au bénéfice des familles canadiennes

TORONTO, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada continue de rendre la vie plus abordable pour les familles en bonifiant l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). Cette mesure aidera les parents à subvenir aux besoins de leurs enfants et donnera à chaque enfant la possibilité de s'épanouir.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, au nom de la Secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey, a souligné la hausse des versements au titre de l'ACE, dont bénéficieront des millions de familles partout au Canada. La ministre Valdez était accompagnée de la députée de Spadina-Harbourfront, Chi Nguyen, et du député d'Eglinton-Lawrence, Vince Gasparro.

À compter de ce mois-ci, au titre de l'ACE, les familles admissibles peuvent recevoir jusqu'à 8 157 $ pour chaque enfant âgé de moins de 6 ans et jusqu'à 6 883 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans. Cette augmentation - pouvant atteindre 160 $ par enfant de moins de 6 ans et 135 $ par enfant de 6 à 17 ans par rapport à l'an dernier - aidera les parents à assumer les dépenses courantes nécessaires pour subvenir aux besoins de leurs enfants, comme celles liées à l'épicerie, aux vêtements, aux services de garde et aux fournitures scolaires.

À titre d'exemple, en Ontario, les montants versés au titre de l'ACE fournissent au total plus de 11 milliards de dollars à environ 1,4 million de familles chaque année, offrant aux parents un soutien fiable pour élever leurs enfants. À l'échelle du pays, l'ACE soutient environ 3,6 millions de familles, et verse chaque année près de 30 milliards de dollars en prestations non imposables aux parents.

Depuis son instauration, l'ACE a aidé des centaines de milliers d'enfants à sortir de la pauvreté et a remis davantage d'argent dans les poches des familles canadiennes. Nous continuerons d'investir dans les familles et les enfants, afin que chaque Canadien et chaque Canadienne ait la possibilité de s'épanouir.

Citations

« Pour concrétiser notre vision d'un Canada fort, il faut des familles fortes. À compter de ce mois-ci, votre gouvernement augmente les prestations de l'Allocation canadienne pour enfants en fonction de l'augmentation du coût de la vie. Ce soutien direct non imposable aide les parents à couvrir les coûts nécessaires pour subvenir aux besoins de leurs enfants et leur offrir le meilleur départ possible dans la vie. »

- La secrétaire d'État (Enfance et jeunesse), l'honorable Anna Gainey

« L'Allocation canadienne pour enfants aide les familles de la province, y compris de ma propre communauté de Mississauga, à couvrir les coûts nécessaires pour élever leurs enfants et leur offrir un meilleur avenir . En augmentant les versements chaque année pour suivre l'inflation, nous veillons à ce que les familles continuent de recevoir l'aide dont elles ont besoin lorsque cela compte le plus. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

« L'Allocation canadienne pour enfants offre un soutien indispensable à 1,4 million de familles ontariennes, et rien qu'ici, à Eglinton et St. Lawrence, on parle de quelque 8 500 familles. Les parents de notre communauté me confient chaque jour à quel point cette prestation les aide à gérer les dépenses quotidiennes et à offrir à leurs enfants des occasions de s'épanouir. Je suis très fier que notre gouvernement augmente cette prestation pour offrir un réel répit aux familles de Toronto et dans le reste du pays. »

- Le député d'Eglinton-Lawrence, Vince Gasparro

« L'Allocation canadienne pour enfants, c'est un investissement dans nos enfants et dans l'avenir du Canada. En fournissant un soutien direct aux familles, nous aidons à assurer aux enfants les possibilités dont ils ont besoin pour apprendre, grandir et réussir, tout en rendant la vie plus abordable pour les parents et les collectivités de tout le pays. »

- La députée de Spadina-Harbourfront, Chi Nguyen

Faits en bref

L'Allocation canadienne pour enfants est un versement mensuel non imposable qui offre un soutien aux familles à revenu faible ou moyen ayant des enfants, en fonction de leur revenu de l'année précédente, afin de les aider à assumer les dépenses quotidiennes, comme l'épicerie, l'habillement et les services de garde pour enfants. En Ontario, près de 2,3 millions d'enfants bénéficient de l'ACE, une mesure qui favorise la sécurité financière de ces foyers et permet d'investir dans l'avenir des enfants.

Le montant reçu au titre de l'ACE dépend de plusieurs facteurs clés, notamment du nombre d'enfants et de leur âge, ainsi que du revenu familial net rajusté de l'année précédente. À compter de ce mois-ci, l'ACE fournira aux familles jusqu'à 8 157 $ par enfant de moins de 6 ans et jusqu'à 6 883 $ par enfant de 6 à 17 ans. Comparativement à l'année précédente, cela représente une augmentation allant jusqu'à 160 $ par enfant de moins de 6 ans et allant jusqu'à 135 $ par enfant de 6 à 17 ans.

L'ACE est indexée annuellement à l'inflation depuis 2018 afin de suivre l'évolution du coût de la vie et d'offrir aux familles un soutien à la fois croissant et prévisible.

L'indexation annuelle prend effet le 1 er juillet de manière à coïncider avec le début de l'année de prestations, c'est-à-dire du 1 er juillet au 30 juin de chaque année.

juillet de manière à coïncider avec le début de l'année de prestations, c'est-à-dire du 1 juillet au 30 juin de chaque année. De nombreuses études et rapports de recherche ont révélé les retombées suivantes associées à l'ACE : Elle a aidé les mères monoparentales à faible revenu à joindre les deux bouts; 85 % des répondantes ont indiqué qu'elles connaîtraient beaucoup de difficultés sans l'ACE. Elle a aidé les familles à faible revenu à consacrer plus d'argent aux nécessités (anglais), comme la nourriture, le logement et les vêtements pour les enfants. Elle a réduit le taux d'insécurité alimentaire grave (anglais) d'un tiers chez les familles à faible revenu.



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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Ruth Mekonnen, Attachée de presse par intérim, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]