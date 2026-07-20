La présence de la délégation canadienne au Salon international de l'aéronautique de Farnborough viendra stimuler l'industrie aérospatiale canadienne, augmenter la compétitivité et renforcer l'économie de notre pays

FARNBOROUGH, England, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Le Canada mettra en lumière sur la scène mondiale son leadership en aérospatiale. En effet, la délégation fédérale canadienne qui se rendra au Salon international de l'aéronautique de Farnborough du 20 au 24 juillet s'emploiera à faire valoir l'innovation canadienne, à attirer des investissements et à renforcer les partenariats qui sous-tendent la croissance économique et des emplois de haute qualité.

La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, le ministre de la Défense nationale, l'honorable David J. McGuinty, et le secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), l'honorable Stephen Fuhr, dirigeront la délégation canadienne lors du Salon de Farnborough, l'un des principaux événements consacrés à l'aérospatiale au monde.

Accompagnée de représentants de plus de 150 entreprises canadiennes, Équipe Canada fera ressortir les compétences de calibre mondial du pays dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'espace et de la défense, et fera la promotion du Canada en tant que destination fiable et concurrentielle pour l'investissement, l'innovation, la fabrication de pointe et la production de haute valeur.

Après le Salon de Farnborough, la ministre Joly se rendra à Londres, où elle s'entretiendra avec des chefs d'entreprise et des leaders de l'industrie pour renforcer les partenariats économiques du Canada, attirer des investissements et mettre en place les conditions propices à la réussite des entreprises canadiennes dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle.

Le ministre MacKinnon se rendra également à Londres, puis en Espagne, où il rencontrera son homologue espagnol afin de discuter de l'innovation dans le secteur des transports. De plus, le ministre rencontrera des parties prenantes des secteurs ferroviaire, maritime et aérien de l'Espagne afin de discuter des priorités de l'industrie et des nouvelles possibilités.

En cette période d'incertitude croissante à l'échelle mondiale, le Canada affermit sa souveraineté économique en investissant dans les industries, les technologies et les travailleurs qui façonneront l'avenir. Par l'entremise de la nouvelle Stratégie industrielle de défense et du soutien continu accordé au secteur de l'aérospatiale, le Canada développe ses capacités de conception, de fabrication et d'innovation tout en demeurant un partenaire fiable pour ses alliés partout dans le monde. En approfondissant les partenariats internationaux et en créant des possibilités pour les entreprises canadiennes, le Canada établit une économie forte et résiliente qui profite à sa population.

Citations

« Pour établir une économie forte, il faut investir dans les secteurs qui stimulent l'innovation, renforcent notre résilience et créent de bons emplois aux quatre coins du pays. Les industries canadiennes de l'aérospatiale et de la défense sont essentielles à notre avenir économique et à notre sécurité nationale. Par les engagements qu'il a pris à Farnborough et avec des chefs d'entreprise à Londres, le Canada consolide ses partenariats stratégiques, attire des investissements et aide les entreprises canadiennes à saisir de nouvelles occasions dans une économie mondiale en mutation. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Le secteur des transports est un moteur clé de notre économie. Le secteur canadien de l'aérospatiale se trouve à l'avant-garde de l'innovation et crée de bons emplois, attire des investissements et ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour les entreprises de chez nous. Notre présence au Salon international de l'aéronautique de Farnborough nous permet de mettre en lumière la capacité d'innovation, l'expertise et les compétences de l'industrie canadienne de l'aérospatiale qui font d'elle un partenaire mondial de confiance. »

- Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon

« Le Canada agit rapidement pour renforcer les Forces armées canadiennes et être prêt à défendre l'Amérique du Nord, tout en contribuant aux opérations de maintien de la paix et de la stabilité aux côtés de nos alliés. Le secteur canadien de l'aérospatiale joue un rôle clé dans cette démarche, grâce à ses innovations, sa capacité industrielle et son effectif hautement spécialisé, et stimule ainsi notre économie et augmente notre sécurité nationale. Le Salon international de l'aéronautique de Farnborough est l'occasion pour le Canada de briller par son leadership, de renforcer ses partenariats avec des alliés fiables et de montrer les capacités de calibre mondial de l'industrie canadienne dans un environnement de sécurité de plus en plus complexe. »

- Le ministre de la Défense nationale, l'honorable David J. McGuinty

« Les entreprises canadiennes des secteurs de la défense et de l'aérospatiale font, grâce à leurs innovations de calibre mondial, des contributions essentielles à la croissance économique et à la sécurité nationale du Canada. Le Salon international de l'aéronautique de Farnborough est une excellente occasion de mettre en valeur les capacités du Canada, de consolider ses relations avec ses alliés et ses partenaires industriels et d'établir une base industrielle de défense concurrentielle et résiliente. Grâce à la Stratégie industrielle de défense et à des investissements renouvelés dans ce secteur, nous suscitons de nouvelles possibilités pour les entreprises canadiennes qui leur permettront de croître, d'innover et de concurrencer sur la scène internationale. »

- Le secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), l'honorable Stephen Fuhr

Faits en bref

Grâce à sa main-d'œuvre hautement qualifiée et à sa capacité d'innovation de pointe, le Canada constitue une destination de prédilection pour l'investissement en aérospatiale de même qu'un partenaire de confiance au sein des chaînes d'approvisionnement internationales.

Le Canada est l'un des principaux fournisseurs de technologies aéronautiques, et les pièces aérospatiales fabriquées au Canada sont utilisées dans presque tous les aéronefs de transport de passagers sur la planète.

L'industrie de l'aérospatiale compte parmi les secteurs canadiens les plus novateurs et tournés vers l'exportation. En effet, elle contribue pour plus de 33 milliards de dollars au produit intérieur brut et est à l'origine de 218 700 emplois au pays.

L'aérospatiale se trouve parmi les plus grandes industries exportatrices canadiennes. En 2025, 70 % des recettes totales du secteur étaient attribuables aux exportations, et de ce nombre, 53 % étaient liées à la chaîne d'approvisionnement (et 47 % constituaient des exportations de produits finaux).

Toujours en 2025, le secteur aérospatial a investi plus de 1,8 milliard de dollars en recherche-développement (R-D), ce qui lui a permis de maintenir sa place au premier rang de toutes les industries canadiennes de la fabrication sur le plan des dépenses en R-D.

Il y a plus de 2 000 aérodromes certifiés ou enregistrés pour les plus de 1 400 compagnies aériennes en service au Canada.

En 2025, il y a eu au Canada plus de 157 millions de passagers embarqués ou débarqués et plus de 1,6 milliard de kilogrammes de fret chargé ou déchargé.

Le Salon international de l'aéronautique de Farnborough est une vitrine mondiale pour l'industrie de l'aérospatiale qui attire plus de 1 500 exposants d'une soixantaine de pays.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, 613-993-0055, [email protected]; Muntaha Ahmed, Cabinet du ministre de la Défense nationale, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, [email protected], 613-904-3333; Sofiya Sapeha, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de l'investissement pour la défense, [email protected]