OTTAWA, ON, le 13 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord, discutera d'une annonce concernant les garderies en Ontario.

Date : le lundi 13 mai 2024

Heure : 14 h 30 (HE)

Lieu :

Terrain de jeux Boulevard Lake

Boulevard Lyon W

Thunder Bay (Ontario)

P7B 6B7



Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor; Layla Platt, Conseillère en communication, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds