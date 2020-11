OTTAWA, ON, le 10 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, soulignera des investissements à neuf transformateurs alimentaires de la région de Laval et de Montréal dans le cadre du Fonds d'urgence pour la transformation, pour des projets visant à protéger la santé de leurs travailleurs dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

Date

le 12 novembre 2020

Heure

11 h 30 (heure locale)

Coordonnées de participation

Accès par vidéoconférence :

https://canada.webex.com/canada/j.php?MTID=m32bcef527a90ce4e3e853069ef67f355

Numéro de conférence : 173 607 9338

Code d'accès : [email protected]

L'événement sera enregistré. Les participants peuvent décliner d'être enregistrés en désactivant leur caméra. Ceci n'aura pas d'incidence sur la transmission audiovisuelle de l'événement.

Accès avec ligne téléphonique

Merci de communiquer avec l'équipe des relations avec les médias d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour vous enregistrer et obtenir les instructions.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-549-2326; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

