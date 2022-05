BURNABY, BC, le 24 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Ken Hardie, député de Fleetwood-Port Kells, seront à la Greater Vancouver Food Bank Society en Colombie-Britannique pour annoncer des investissements fédéraux dans les systèmes alimentaires locaux. L'événement comprendra une visite des installations pour les médias (grand entrepôt avec cuisine, espace pour les bénévoles, réfrigérateur-chambre et congélateur-chambre).

Date

Mercredi 25 mai 2022



Heure

Début de la visite : 10 h 30 (HAP)

Annonce : 11 h (HAP)

Lieu

Greater Vancouver Food Bank Society (entrée principale)

8345, rue Winston

Burnaby (Colombie-Britannique) V5A 2H3

Veuillez noter que les directives sanitaires locales relatives à la COVID-19 doivent être respectées en tout temps.

Diffusion en direct

L'annonce sera également diffusée en direct sur la page Facebook d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (sans période de questions).

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]