THOMPSON, MB, le 13 nov. 2024 /CNW/ - La présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, fera une annonce concernant la sécurité aérienne et la connectivité à l'aéroport régional de Thompson. La ministre Anand sera accompagnée de la mairesse de Thompson, madame Colleen Smook, du grand chef du conseil tribal du Keewatin, Angela Levasseur, du président de l'Administration aéroportuaire régionale de Thompson, Vince Shumka, et du chef de la direction et du développement de l'Administration aéroportuaire régionale de Thompson, Curtis Ross.

Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.

Date :

Le jeudi 14 novembre 2024

Heure :

10 h 15 (HNC)

Endroit :

Area 55 Advanced Cold Research Facility (située à l'aéroport régional de Thompson)

1 Airport Road South

Thompson (Manitoba)

Directions :

Depuis la route 391, dirigez-vous vers l'aérogare de l'aéroport de Thompson. Passez devant l'aérogare et dirigez-vous vers la zone clôturée où figure le panneau « Area 55 ». Le personnel de l'aéroport sera sur place pour vous aider à accéder au site et à vous stationner.

Notes à l'intention des médias :

Les membres des médias qui souhaitent assister à cette annonce doivent confirmer leur présence en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisation médiatique qu'ils représentent à l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada, à l'adresse [email protected] , avant 9 h (HNC) le 14 novembre 2024.

, avant 9 h (HNC) le 14 novembre 2024. Veuillez indiquer « RSVP for November 14, 2024 news conference » dans l'objet du courriel.

news conference » dans l'objet du courriel. Les membres des médias participant à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 10 h (HNC) le 14 novembre 2024.

Les membres des médias qui souhaitent participer à la visite en bus du site de construction du nouvel aéroport après l'annonce doivent porter des bottes à embout d'acier.

