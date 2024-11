WINDSOR, ON, le 8 nov. 2024 /CNW/ - La présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, et le secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles et député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, feront une annonce afin de bâtir une économie verte. Le président de Sterling Fuels, Peter Kelly, et le président et chef de la direction de l'Administration portuaire de Windsor, Steve Salmons, seront également présents.

Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.

Date :

Le mardi 12 novembre 2024

Heure :

10 h 30 (heure normale de l'Est)

Endroit :

Sterling Fuels Limited

3665, rue Russell

Windsor (Ontario)

N9C 1E9

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Transports Canada à [email protected] avant le vendredi 8 novembre à 18 heures.

avant le vendredi 8 novembre à 18 heures. Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 12 novembre à Windsor » dans l'objet du courriel.

» dans l'objet du courriel. Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 15.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected] ; Relations avec les média : Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055