PREMIÈRE NATION SNUNEYMUXW, BC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et le chef Wyse de la Première Nation Snuneymuxw feront une annonce importante en ce qui a trait aux terres et au développement économique.

Date : Le jeudi 16 octobre 2025

Heure : 9 h 30 (HP)

Lieu : Centre récréatif et de bien-être Snuneymuxw

1145 rue Totem, Nanaimo, C.-B. V9R 1H1



Lien Google Maps pour 1145 rue Totem (ce lien mène à l'extérieur de Canada.ca)



Les membres des médias sont invités à arriver à 8 h 45 (HP) pour assister à l'annonce ainsi qu'à la conférence de presse qui suivra. Les médias peuvent communiquer avec les représentants indiqués ci-dessous pour demander une entrevue avec le chef ou la ministre, selon leur disponibilité. Il sera possible de prendre des photos pendant les discours et sur place, après l'annonce.

Suivez-nous sur X :

GouvCan - Autochtones

Première Nation Snuneymuxw

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 819-661-1538; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]; Andrew Sutherland, Directeur des communications, Première Nation Snuneymuxw, [email protected], 778-320-4291