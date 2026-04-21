Avis aux médias - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, accueille la première ministre du Québec, Christine Fréchette

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à une prise d'images avec la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada et la première ministre du Québec Christine Fréchette.

La rencontre privée entre la mairesse et la première ministre sera fermée aux médias. Les journalistes sont invités à une prise d'images lors de la signature du livre d'or qui sera suivi d'une courte déclaration :

DATE : Le mercredi 22 avril 2026



HEURE : 13 h



LIEU : Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes

accrédités et ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

Les représentantes et les représentants des médias doivent confirmer leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]