Avis aux médias - La GRC met en garde les résidents de l'Ontario contre des fraudeurs utilisant le numéro de téléphone de la GRC pour arriver à leurs fins

MILTON, ON, le 2 oct. 2019 /CNW/ - La division ontarienne de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a publié un avis public relativement à des appels téléphoniques frauduleux.

La GRC met le grand public en garde contre des appels téléphoniques frauduleux qui semblent provenir de plusieurs détachements de la GRC à travers l'Ontario. Les appelants, qui prétendent être des policiers, informent les victimes qu'elles ont accumulé une importante dette relativement à des impôts non payés et qu'un mandat d'arrêt à leur nom a été lancé. Ensuite, les fraudeurs exigent le versement immédiat d'une important somme d'argent par l'entremise d'un transfert de fonds. Ils peuvent également demander votre numéro d'assurance sociale (NAS) ou les trois derniers chiffres de votre NAS, veuillez ne pas fournir d'informations. Ces fraudeurs utilisent la falsification des données de l'appelant, que le Centre antifraude du Canada définit comme une méthode consistant à déguiser les numéros de téléphone qui apparaissent sur un afficheur. Cet outil populaire permet aux fraudeurs de trafiquer leurs appels, de manière à ce que ceux-ci semblent provenir de numéros locaux ou connus, pour tromper leurs victimes afin qu'elles répondent et fassent confiance à l'appelant. Consultez le lien suivant pour obtenir davantage de renseignements sur la falsification des données de l'appelant : http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/fraud-escroquerie/spoofing-falsification-fra.htm.

De plus, veuillez noter qu'il est possible que ces fraudeurs utilisent différentes autres tactiques. Ces escroqueries sont conçues pour susciter de l'anxiété chez les victimes afin que celles-ci réagissent en envoyant de l'argent rapidement afin de régler le problème.

Il est important de noter que la GRC ne communique pas avec le grand public par courriel ou par téléphone en vue de percevoir des amendes ou des taxes.

La GRC publie le présent avis aux médias afin d'informer le grand public de cette activité criminelle. Si vous ou quelqu'un de votre entourage avez reçu des appels téléphoniques de même nature, veuillez communiquer avec votre service de police local et avec le Centre antifraude du Canada par téléphone au 1 888 495-8501, ou en utilisant leur système de signalement des fraudes à l'adresse http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/reportincident-signalerincident/index-fra.htm .

Fraude : Identifiez-la, signalez-la et enrayez-la. Faites lire ce message à vos amis et à votre famille afin de nous aider à sensibiliser le plus de personnes possible à ce genre de fraude.

