OTTAWA, ON, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, rendra hommage, au cours d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall le mardi 5 novembre 2024, à 63 personnes dont les actes de bravoure et les réalisations exceptionnelles dans le cadre de fonctions militaires ont fait honneur à notre pays.

La gouverneure générale remettra :

2 Étoiles du courage (É.C.) dans le cadre des décorations pour actes de bravoure

14 Croix du service méritoire (C.S.M.) et 47 Médailles du service méritoire (M.S.M.) dans le cadre des décorations pour service méritoire (division militaire)

Liste des récipiendaires présents à la cérémonie

Détails de la cérémonie :

Date : mardi 5 novembre 2024 Heure : 11 h Lieu : salle de bal de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h 35 le jour de la cérémonie.

Des photos officielles de la cérémonie seront fournies sur demande.

À propos des décorations pour actes de bravoure

En 1972, la reine Elizabeth II a créé une série de médailles visant à reconnaître les actes de courage. Au cours des 50 dernières années, les gouverneurs généraux ont décerné des décorations pour actes de bravoure à quelque 4000 personnes - du Canada et d'ailleurs, civiles ou en uniforme, en vie ou décédées - en reconnaissance d'actes de bravoure accomplis dans des circonstances dangereuses, que ce soit dans des situations de noyade imminente ou lors d'accidents de la route, lors d'attaques d'animaux ou encore dans des immeubles en flammes.

En savoir plus sur les décorations pour actes de bravoure

À propos des décorations pour service méritoire

Créées par la reine Elizabeth II, les décorations pour service méritoire reconnaissent les Canadiens qui ont accompli des actions exceptionnelles ayant fait rejaillir l'honneur sur notre pays. La croix a initialement été créée en 1984 pour les militaires. En 1991, une médaille a été ajoutée à la division militaire, tandis qu'une croix et une médaille ont été créées pour les civils.

Les décorations pour service méritoire sont une composante importante du Régime canadien de distinctions honorifiques et soulignent des réalisations remarquables accomplies au cours d'une période limitée.

En savoir plus sur les décorations pour service méritoire (division militaire)

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , X et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias: Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]; Toutes les demandes d'entrevue avec les récipiendaires doivent être adressées au ministère de la Défense nationale : Ministère de la Défense nationale, Bureau des relations avec les médias, 613-904-3333, [email protected]