Avis aux médias - La gouverneure générale participera au dévoilement des timbres Apollo 11

OTTAWA, le 26 juin 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, participera au dévoilement des timbres célébrant Apollo 11 et les contributions canadiennes à la mission à l'usine d'Héroux-Devtek située au 755, rue Thurber, Longueuil, Québec, le jeudi 27 juin 2019, à 11 h.

La mission Apollo 11 représentait un pas géant pour l'exploration spatiale humaine et a mis en valeur l'ingéniosité et l'innovation canadiennes. Les ingénieurs canadiens travaillant à la NASA et à Héroux-Devtek -- une entreprise de Longueuil (Québec) qui a construit une partie de l'atterrisseur lunaire -- ont contribué au succès de la mission.

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Valérie Gervais, Attachée de presse de la gouverneure générale, 613-697-9304, Valerie.gervais@gg.ca; Postes Canada, Relations avec les médias, 613-734-8888, media@postescanada.ca

Related Links

http://www.gg.ca/