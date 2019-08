Avis aux médias - La gouverneure générale participera au Congrès mondial acadien à Dieppe, au Nouveau-Brunswick

OTTAWA, le 13 août 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, prendra part au Congrès mondial acadien à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, le 15 août 2019 à 17 h, Place 1604, 243, chemin Gauvin. À cette occasion, la gouverneure générale prononcera une allocution.

Cette année marque le 25e anniversaire du Congrès mondial acadien. Le but de cette rencontre internationale est de raffermir les liens qui unissent les communautés acadiennes de partout dans le monde tout en mettant en valeur la modernité et la réalité de l'identité acadienne. Le Congrès se veut également une occasion d'accueillir tous ceux et celles qui s'intéressent à l'Acadie. L'événement, qui se tiendra à l'Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick, démontrera non seulement son dynamisme et son attachement à une culture florissante, mais aussi sa légendaire ouverture sur le monde. Pour en savoir plus, visitez https://www.cma2019.ca/fr/cma-2019/a-propos.

