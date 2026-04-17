OTTAWA, ON, le 17 avril 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, participera à la 25e session de l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones (IPNUQA), où elle prononcera une allocution le 20 avril 2026.

La participation de la première gouverneure générale autochtone du Canada à cette importante tribune mettra en évidence l'engagement soutenu de notre pays en faveur de la réconciliation et de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La présence de Son Excellence renforcera le rôle de chef de file du Canada dans la promotion des droits des Autochtones à l'échelle nationale et internationale, mettra en évidence l'importance d'un dialogue constructif avec les Autochtones et fera ressortir la valeur de relations étroites et respectueuses entre les peuples autochtones et les États.

ITINÉRAIRE

Note : Les horaires sont indiqués en heure avancée de l'Est (HAE).

Lundi 20 avril

11 h

Séance d'ouverture de l'IPNUQA

La gouverneure générale prononcera un discours liminaire à l'ouverture officielle de la 25e session de l'IPNUQA.

Salle de l'Assemblée générale des Nations Unies

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

13 h 15

Événement parallèle du Canada : La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) en tant que déterminant de la santé

La gouverneure générale participera à une table ronde qui, organisée par le Canada et animée par la sénatrice Margo Greenwood, portera sur la mise en œuvre de la DNUDPA en tant que cadre fondamental pour la santé et le bien-être des peuples autochtones.

Siège de l'ONU, salle de conférence 4

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

15 h 30

Rencontre avec le secrétaire général de l'ONU

La gouverneure générale rencontrera le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, pour discuter de valeurs communes.

Siège de l'ONU, salle de réunion du secrétaire général

SÉANCE PHOTO POUR LES MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Notes à l'intention des médias

Renseignements sur l'accréditation : https://www.un.org/fr/media/accreditation/request.shtml

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias: Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]