OTTAWA, ON, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, soulignera la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation en participant à plusieurs activités axées sur le dialogue et sur une meilleure compréhension de l'histoire et des séquelles du régime des pensionnats.

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation rend hommage aux enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux, aux survivants qui portent avec résilience le poids de leur expérience, ainsi qu'aux familles et aux communautés qui ont été bouleversées à jamais par le régime des pensionnats.

Cette année, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation prend une dimension particulière, car elle marque le 10e anniversaire de la publication du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation. Ce sera donc l'occasion de réfléchir à ce qui a été accompli depuis et de prendre conscience du travail important qui doit encore être fait.

Lundi 29 septembre 2025 - Ottawa

13 h 30

Rassemblement à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

La gouverneure générale accueillera des survivants des pensionnats, des travailleurs de la santé, des représentants du Cercle des survivants et du Cercle de gouvernance du Centre national pour la vérité et la réconciliation, ainsi que d'autres invités, pour réfléchir aux 10 années qui se sont écoulées depuis la publication du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation et pour envisager la prochaine décennie. Le rassemblement débutera par une brève allocution de la gouverneure générale et comprendra la présentation des sculptures qui feront partie du jardin de cœurs permanent à Rideau Hall. Créées par des artistes des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ces sculptures mettent l'art au service de la mémoire des survivants.

Salle de bal, Rideau Hall

OUVERT AUX MÉDIAS (pendant l'allocution et la présentation des sculptures, durant la première moitié de l'événement)

Mardi 30 septembre 2025 - Ottawa

15 h

Se souvenir des enfants : Journée nationale de la vérité et de la réconciliation sur la Colline du Parlement

La gouverneure générale rejoindra des survivants des pensionnats, des leaders autochtones et des dignitaires lors du rassemblement commémoratif national de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, en hommage aux milliers de vies perdues ou traumatisées par le régime des pensionnats. Le rassemblement est organisé par le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR), en partenariat avec APTN, CBC/Radio-Canada et la Nation algonquine. La gouverneure générale prononcera une allocution.

Colline du Parlement (Bloc de l'Ouest)

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias :

Joëlle Salter

Gestionnaire des communications, APTN

431-557-9909

[email protected]

Mercredi 1er octobre 2025 - Ottawa

12 h

Cérémonie de lever du drapeau des survivants

La gouverneure générale prononcera une allocution lors d'une cérémonie nationale en l'honneur des survivants des pensionnats. Conçu en consultation avec des survivants de tout le Canada, le drapeau des survivants reflète les traditions culturelles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et constitue un puissant symbole de commémoration.

Centre des visiteurs, Colline du Parlement (près du bloc de l'Ouest)

OUVERT AUX MÉDIAS

Note : Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence à l'avance auprès du contact ci-dessous.

Personne-ressource pour les médias : Relations avec les médias de RCAANC [email protected]

Événements publics à Rideau Hall pour marquer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Dimanche 28 septembre 2025

10 h à 16 h

Portes ouvertes dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Rideau Hall tiendra une activité spéciale Portes ouvertes pour marquer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, ceci afin d'amener le public à réfléchir aux 10 années qui se sont écoulées depuis la publication du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation.



Les visiteurs pourront découvrir des œuvres d'art autochtones lors de visites guidées dans la résidence et participer à des activités artistiques interactives. Ils pourront notamment créer des cœurs en papier pour le jardin de cœurs, faire du coloriage et des casse-tête inspirés de l'œuvre Honouring My Spirit Helpers de l'artiste métisse Christi Belcourt, et prendre part à un atelier de gravure encadré par des formateurs de la Galerie d'art d'Ottawa. L'atelier de gravure se déroulera de 13 h à 16 h. Les visiteurs sont invités à arriver avant 15 h 30 pour avoir le temps de réaliser leur œuvre.

En savoir plus sur la journée portes ouvertes

Rideau Hall

Mardi 30 septembre 2025

9 h à 13 h

Cérémonie du Feu sacré

Rideau Hall accueillera une cérémonie publique du Feu sacré afin de rassembler les peuples autochtones et non autochtones dans un esprit de réflexion, de renforcement communautaire et d'échange de connaissances. L'événement débutera par une cérémonie d'ouverture en hommage aux vies perdues ou traumatisées par le régime des pensionnats. Le feu sera par la suite entretenu tout au long de la matinée. La cérémonie sera dirigée par l'apprenti gardien du feu Sheldon McGregor, de Kitigan Zibi. Les visiteurs qui souhaitent participer à la cérémonie d'allumage sont priés d'arriver avant qu'elle ne débute, à 9 h.

En savoir plus sur la cérémonie du Feu sacré

Rideau Hall

Note : Étant donné le caractère sacré et cérémoniel de cet événement, la présence de photographes ou vidéastes n'est pas autorisée.

Notes à l'intention des médias

Les membres des médias doivent confirmer à l'avance leur présence aux événements à [email protected] et auprès des personnes-ressources susmentionnées.

et auprès des personnes-ressources susmentionnées. Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront fournies sur demande.

