OTTAWA, ON, le 12 mai 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, investira 9 officiers (O.O.M.) et 60 membres (M.O.M.) au sein de l'Ordre du mérite des corps policiers lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall le 14 mai 2025.

Liste des récipiendaires

Date : le mercredi le 14 mai 2025 Heure : 11 h Lieu : Rideau Hall

À propos de l'Ordre du mérite des corps policiers

L'Ordre du mérite des corps policiers, établi en octobre 2000, rend hommage au service méritoire exemplaire et au leadership évident d'hommes et de femmes des services de police canadiens ainsi qu'à leur engagement envers le pays. La décoration met avant tout l'accent sur le mérite exceptionnel, la contribution aux services de police et le développement communautaire.

Pour de plus amples renseignements au sujet de l'Ordre, ainsi que de l'admissibilité et des candidatures, veuillez consulter le site Web de l'Association canadienne des Chefs de police.

En savoir plus sur l'Ordre du mérite des corps policiers

Notes à l'intention des médias :

Pour garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall à l'adresse : [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h 30 le jour de la cérémonie.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]