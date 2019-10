Avis aux médias - La gouverneure générale investira 40 récipiendaires de l'Ordre du mérite des corps policiers

OTTAWA, le 29 oct. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, présidera une cérémonie d'investiture de l'Ordre du mérite des corps policiers à Rideau Hall, le jeudi 31 octobre 2019 à 11 h.

Lors de la cérémonie, la gouverneure générale, qui est chancelière de l'Ordre, remettra cette distinction à 1 Commandeur, 3 Officiers et 36 Membres.

Créé en 2000, l'Ordre du mérite des corps policiers reconnaît le mérite exceptionnel et les services remarquables des membres et employés des corps policiers canadiens dont les contributions vont au-delà de la protection de leur communauté. Trois catégories reconnaissent de longs états de service exceptionnel et chaque catégorie comporte des initiales honorifiques : Commandeur (C.O.M.), Officier (O.O.M.) et Membre (M.O.M.).

L'horaire de la cérémonie, la liste des récipiendaires, ainsi qu'une fiche d'information sur l'Ordre du mérite des corps policiers sont joints au présent avis aux médias.

HORAIRE DE LA CÉRÉMONIE

Les membres des médias sont priés d'observer l'horaire suivant :



10 h 30 : Arrivée des médias à Rideau Hall 11 h : Début de la cérémonie d'investiture

Allocution de la gouverneure générale

Remise des insignes par la gouverneure générale

(au Commandeur, ensuite aux Officiers et enfin aux Membres)

Allocution de la commissaire de la GRC 11 h 45 : Entrevues avec les récipiendaires

RÉCIPIENDAIRES

Veuillez noter que les grades et les affectations mentionnés dans cet avis aux médias sont ceux

qui étaient détenus par les membres au moment de leur nomination

à l'Ordre du mérite des corps policiers.

COMMANDEUR

La chef de police Jennifer Evans, C.O.M. Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre Service de police régional de Peel, Brampton (Ontario)

OFFICIERS

Le chef de police Richard M. Bourassa, O.O.M. Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre Service de police de Moose Jaw (Saskatchewan) Le chef de police adjoint Michael T. Callaghan, O.O.M. Service de police de Belleville (Ontario) Le chef de police Murray Cecil Rodd, O.O.M., C.D. Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre Service de police de Peterborough (Ontario)

MEMBRES

Le sergent Chris Amell, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Red Lake (Ontario) Le chef de police Joseph Aloysius Boland, M.O.M. Force constabulaire royale de Terre-Neuve, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) Le chef de police adjoint Kevin Arthur Chalk, M.O.M. Service de police de Waterloo, Cambridge (Ontario) L'inspecteur Gordon Frederick Cobey, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Milton (Ontario) Le sergent d'état-major Duncan Edward Dixon, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Kelowna (Colombie-Britannique) L'inspecteur Benoit Dubé, M.O.M. Sûreté du Québec (Québec) Le surintendant Stephen Eely, M.O.M. Service de police de Vancouver (Colombie‑Britannique) Le surintendant principal John Mark Fisher, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Winnipeg (Manitoba) La surintendante Marcelle M. Flamand, M.O.M. Service de police de Vancouver (Colombie‑Britannique) Le chef de police adjoint Lee Foreman, M.O.M. Service de police de Camrose (Alberta) Le surintendant James Ian Hardy, M.O.M. Service de police de Calgary (Alberta) Le surintendant principal Bruce Ian Kirkpatrick, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Ottawa (Ontario) L'inspecteur Eddie Kramer, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Bogota (Colombie) Le surintendant principal Fernand S. Labelle, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, North Bay (Ontario) Le chef de police Paul A. Ladouceur, M.O.M. Service de police d'Estevan (Saskatchewan) L'inspecteur Richard Lévesque, M.O.M. Service de police de Trois-Rivières (Québec) Le chef de police adjoint Jeffrey Douglas Littlewood, M.O.M. Service de police de Chatham-Kent (Ontario) Le surintendant Wade Daniel Lymburner, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Surrey (Colombie‑Britannique) Le chef de police Bryan Russell MacCulloch, M.O.M. Service de police régional de Niagara (Ontario) Le chef de police David M. MacNeil, M.O.M. Service de police de Truro (Nouvelle-Écosse) Madame Cheryl McNeil, M.O.M. Service de police de Toronto (Ontario) L'inspectrice Sheri Lynn Meeks, M.O.M. Service de police de Belleville (Ontario) L'inspecteur D. Mark Mitchell, M.O.M. Service de police de Kawartha Lakes (Québec) Le directeur de police William Moffat, M.O.M. Service de police de Naskapi, Kawawachikamach (Québec) Le chef de police Kent D. Moore, M.O.M. Service de police de Shelburne (Ontario) Le surintendant Christopher R. C. Newton, M.O.M. Service de police de London (Ontario) Le directeur Robert Pigeon, M.O.M. Service de police de la Ville de Québec (Québec) Le surintendant Lorne Edward Pike, M.O.M. Service de police de Delta (Colombie-Britannique) La surintendante Tammy Ann Pozzobon, M.O.M. Service de police de Calgary (Alberta) L'agente Cynthia L. Provost, M.O.M. Service de police de Calgary (Alberta) Le surintendant Terrence M. Rocchio, M.O.M. Service de police d'Edmonton (Alberta) Le sergent Peter Murray Sadler, M.O.M. Service de police de Vancouver (Colombie‑Britannique) L'inspecteur Daniel Robert Smith, M.O.M. Service de police de Peterborough (Ontario) Le surintendant Chad M. Tawfik, M.O.M. Service de police d'Edmonton (Alberta) Le chef de police adjoint Colin Watson, M.O.M. Service de police de Victoria (Colombie‑Britannique) Le chef des Peacekeepers Dwayne Zacharie, M.O.M. Service de police de Kahnawake (Québec)

FICHE D'INFORMATION SUR L'ORDRE DU MÉRITE DES CORPS POLICIERS

L'Ordre du mérite des corps policiers rend hommage au service méritoire exemplaire et au leadership évident d'hommes et de femmes des services de police canadiens ainsi qu'à leur engagement envers le pays. Cette distinction honorifique met avant tout l'accent sur le mérite exceptionnel, la contribution aux services de police et le développement communautaire.

Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, qui est le Commandeur principal de l'Ordre, soumet au gouverneur général les nominations recommandées par un comité consultatif. Les mises en candidature à l'Ordre se font en soumettant le nom d'un membre ou d'un employé des corps policiers au commandant de ce corps policier.

Grades et initiales

Sa Majesté la reine Elizabeth II est la souveraine de l'Ordre et le gouverneur général est chancelier et l'un des Commandeurs de l'Ordre. Le Commandeur principal de l'Ordre est le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

Commandeur - Initiales honorifiques : C.O.M.

Honore un service et un leadership exemplaires dans des fonctions de grandes responsabilités au cours d'une période prolongée, habituellement sur la scène nationale ou internationale.

Officier - Initiales honorifiques : O.O.M.

Honore un service exemplaire dans des fonctions comprenant des responsabilités au cours d'une période prolongée, habituellement sur la scène régionale ou provinciale.



Membre - Initiales honorifiques : M.O.M.

Honore un service ou un rendement exceptionnel au cours d'une période prolongée, habituellement sur la scène locale, régionale ou provinciale.

Description de l'insigne

L'insigne de l'Ordre est le même que celui de l'Ordre du mérite militaire, soit une croix en émail bleu avec quatre branches s'élargissant à partir du centre et dont les extrémités sont carrées et, au centre, un anneau rouge surmonté de la couronne de Saint-Édouard. Le signe distinctif est le ruban à trois bandes égales en bleu, or et bleu. L'anneau porte l'inscription MERIT.MÉRITE.CANADA.

Pour en savoir davantage sur l'Ordre du mérite des corps policiers, consultez la section des distinctions honorifiques de notre site Web, www.gg.ca/distinctions ou le site Web de l'Association canadienne des chefs de police, www.cacp.ca/ordre-du-mérite.html.

