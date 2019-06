Avis aux médias - La gouverneure générale investira 35 récipiendaires de l'Ordre du mérite militaire à la Citadelle

OTTAWA, le 28 juin 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, présidera une cérémonie d'investiture de l'Ordre du mérite militaire le mercredi 3 juillet 2019, à 10 h 30, à la Citadelle. La gouverneure générale remettra cette distinction à 1 Commandeur, 7 Officiers et 27 Membres. La cérémonie sera diffusée en direct à www.gg.ca/fr/endirect et sur nos plateformes de médias sociaux.

Créé en 1972, l'Ordre a pour but de souligner le service méritoire et le dévouement des membres des Forces armées canadiennes. Pour leur dévouement exemplaire envers le Canada, ils sont reçus dans l'Ordre selon trois grades : Commandeur (C.M.M.), Officier (O.M.M.) et Membre (M.M.M.).

L'horaire de la cérémonie, la liste des récipiendaires ainsi qu'une fiche d'information sur l'Ordre du mérite militaire sont disponibles ci-dessous.



Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cet évènement sont priés de confirmer leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall et de se présenter à 10 h 15 au plus tard, le jour de la cérémonie. Ils devront présenter leur carte de presse à la guérite de la Citadelle (Côte de la Citadelle, près de la porte Saint-Louis) et se rendre à la salle de bal par la porte de l'administration.

Ceux qui souhaitent interviewer des récipiendaires sont priés de communiquer

avec le ministère de la Défense nationale.

HORAIRE DE LA CÉRÉMONIE

Les médias sont priés de respecter l'horaire suivant :

10 h 30 : Début de la cérémonie d'investiture

Allocution de la gouverneure générale

Remise des insignes par la gouverneure générale

(aux Commandeurs, ensuite aux Officiers et enfin aux Membres)

Allocution du chef d'état-major de la Défense 12 h 00 : Entrevues avec les récipiendaires

RÉCIPIENDAIRES DE L'ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE

COMMANDEUR

Le major-général Carl Jean Turenne, C.M.M., C.S.M., C.D. Commandant adjoint de l'Armée canadienne Ottawa (Ontario) (Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre)

OFFICIERS



Le commodore Geneviève Bernatchez, O.M.M., C.D. Juge-avocat général Ottawa (Ontario) Le colonel Joseph Raoul Stéphane Boivin, O.M.M., C.S.M., C.D. Quartier général et Escadron des transmissions du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada Courcelette (Québec) Le brigadier-général Marie Hélène Lise Bourgon, O.M.M., C.S.M., C.D. État-major interarmées stratégique Ottawa (Ontario) Le lieutenant-colonel Catherine Jocelyne Marchetti, O.M.M., C.D. Bureau du Chef -- Développement des Forces Ottawa (Ontario) Le lieutenant-colonel Kristopher Robert Purdy, O.M.M., C.D. Commandement des opérations interarmées du Canada Ottawa (Ontario) Le colonel Roger Leigh Scott, O.M.M., C.D. Quartier général du Groupe des services de santé des Forces canadiennes Ottawa (Ontario) Le lieutenant-colonel Eleanor Frances Taylor, O.M.M., M.S.M., C.D. Quartier général de la 5e Division du Canada Halifax (Nouvelle-Écosse)

MEMBRES



L'adjudant Charles Barton Ansell, M.M.M., C.D. Collège militaire royal du Canada Kingston (Ontario) L'adjudant Jason Eric Armstrong, M.M.M., C.D. 2e Bataillon des services Petawawa (Ontario) L'adjudant-maître James Matthew Aucoin, M.M.M., C.D. L'École du Régiment royal de l'Artillerie canadienne Oromocto (Nouveau-Brunswick) L'adjudant-maître Dean Stanley Burgher, M.M.M., C.D. Unité d'Opérations immobilières (Atlantique) Halifax (Nouvelle-Écosse) Le premier maître de 1re classe Daniel Eugene Campbell, M.M.M., C.D. Base des Forces canadiennes Halifax Halifax (Nouvelle-Écosse) L'adjudant-maître Patrick Joseph Noël Crépeau, M.M.M., C.D. 5e Régiment d'artillerie légère du Canada Courcelette (Québec) L'adjudant-maître Joseph Olivier Richard Descheneaux, M.M.M., C.D. 5e Régiment du génie de combat Courcelette (Québec) L'adjudant Joseph Daniel Steve Desgagné, M.M.M., M.B., C.D. 3e Bataillon, The Royal Canadian Regiment Petawawa (Ontario) L'adjudant-chef Jacques Joseph Friolet, M.M.M., M.S.M., C.D. 403e Escadron d'entraînement opérationnel d'hélicoptères Oromocto (Nouveau-Brunswick) L'adjudant-maître Maryse Yolande Nancy Guay, M.M.M., C.D. Quartier général du 35e Groupe-brigade du Canada Québec (Québec) L'adjudant-chef Robert Hains, M.M.M., C.D. Centre d'instruction de la 2e Division du Canada Courcelette (Québec) Le ranger Linda Marie Kamenawatamin, M.M.M. Patrouille des Rangers canadiens de Bearskin Lake Bearskin Lake (Ontario) Le sergent Marie-Élaine Michèle Labrèche, M.M.M., C.D. Quartier général de la 2e Division du Canada Montréal (Québec) Le maître de 1re classe Natasha Tanya Lea Leavitt, M.M.M., C.D. Navire canadien de Sa Majesté Montréal Halifax (Nouvelle-Écosse) L'adjudant Angel Margaret MacEachern, M.M.M., M.B., C.D. Quartier général du Centre d'instruction au combat Oromocto (Nouveau-Brunswick) L'adjudant-chef David Francis McNeil, M.M.M., C.D. Quartier général de la 4e Division du Canada Toronto (Ontario) Le maître de 2e classe Pier-Vincent Michaud, M.M.M., M.V.M., C.D. Commandement -- Forces d'opérations spéciales du Canada Ottawa (Ontario) Le premier maître de 2e classe John Dwayne Oake, M.M.M., C.D. Quartier général de la flotte canadienne de l'Atlantique Halifax (Nouvelle-Écosse) L'adjudant Suzie Marie Paquin, M.M.M., C.D. 5e Bataillon des services Courcelette (Québec) L'adjudant-chef Richard Plante, M.M.M., C.D. Commandement -- Forces d'opérations spéciales du Canada Ottawa (Ontario) L'adjudant-maître Daniel Robichaud, M.M.M., C.D. 2e Régiment, Royal Canadian Horse Artillery Petawawa (Ontario) Le premier maître de 1re classe Stanley Jerome Ryan, M.M.M., C.D. Navire canadien de Sa Majesté Montréal Halifax (Nouvelle-Écosse) L'adjudant Pierre Hugo St-Laurent, M.M.M., C.D. 19e Escadre Comox Lazo (Colombie-Britannique) Le major Timothy Morgan Utton, M.M.M., C.D. Unité nationale de contre-ingérence des Forces canadiennes Ottawa (Ontario) L'adjudant-maître Ruel Delroy Walker, M.M.M., C.D. Quartier général de la 1re Division aérienne du Canada Winnipeg (Manitoba) L'adjudant Casey Todd Welbourn, M.M.M., C.D. Base de soutien de la 5e Division du Canada, Détachement Aldershot Aldershot (Nouvelle-Écosse) Le capitaine de corvette Kelly Lynne Williamson, M.M.M., C.D. Quartier général de la 5e Division du Canada Halifax (Nouvelle-Écosse)

Veuillez noter que l'information contenue dans le présent avis aux médias a été fournie par le ministère de la Défense nationale et indique le grade et le lieu d'affectation des membres au moment de leur mise en candidature.



FICHE D'INFORMATION SUR L'ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE

L'Ordre du mérite militaire reconnaît les services exceptionnels de Canadiens et Canadiennes qui, dans l'exercice de leurs fonctions au sein des Forces armées régulières et de réserve, ont fait preuve d'un dévouement et d'une assiduité bien au-delà de ce que le devoir leur commandait. Pour leur dévouement exemplaire envers le Canada, ils sont reçus dans l'Ordre du mérite militaire selon trois grades:

Le grade de Commandeur (initiales honorifiques : C.M.M.) reconnaît des services méritoires exceptionnels rendus dans l'exercice de fonctions d'un niveau de responsabilité élevé.

Le grade d'Officier (initiales honorifiques : O.M.M.) reconnaît des services méritoires exceptionnels rendus dans l'exercice de fonctions comportant des responsabilités.

Le grade de Membre (initiales honorifiques : M.M.M.) reconnaît des services exceptionnels ou un rendement exceptionnel dans l'exercice de leurs fonctions.

Admissibilité et candidatures

La chaîne de commandement et le comité consultatif recommandent au chef d'état-major de la Défense les noms de militaires actifs des Forces armées canadiennes (régulières et Réserve) jugés admissibles. Le chef d'état-major de la Défense soumet ensuite ces noms au gouverneur général pour son approbation.



Le nombre de nominations par année ne doit pas dépasser un dixième d'un pour cent du nombre moyen de personnes qui étaient membres des Forces armées canadiennes au cours de l'année précédente. Il n'y a pas de nominations à titre posthume.



Les récipiendaires peuvent être promus au sein de l'Ordre. Ils doivent alors échanger leur insigne pour celui qui correspond à leur nouveau niveau, étant donné qu'aucun membre ne peut détenir plus d'une nomination à la fois.



La constitution de l'Ordre permet aux membres des forces armées d'autres pays d'être nommés à titre de Commandeur, d'Officier ou de Membre honoraire. Ces nominations permettent de souligner le service méritoire exceptionnel rendu au Canada ou aux Forces armées canadiennes dans l'exercice de tâches militaires.

Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du mérite militaire,

consultez notre site Web au www.gg.ca/distinctions.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements sur la cérémonie : Charles Anido, Bureau de presse de Rideau Hall, 343-548-1784 (cell.), charles.anido@gg.ca; Renseignements sur les récipiendaires : Ministère de la Défense nationale, Bureau des relations avec les médias, 1-866-377-0811, 613-996-2353, mlo-blm@forces.gc.ca

