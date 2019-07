Avis aux médias - La gouverneure générale investira 29 récipiendaires de l'Ordre du Canada lors d'une cérémonie à la Citadelle

OTTAWA, le 2 juill. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, remettra l'Ordre du Canada à 1 Compagnon, 7 Officiers et 21 Membres lors d'une cérémonie d'investiture à la Citadelle, le jeudi 4 juillet 2019 à 10 h 30. La cérémonie sera diffusée en direct à www.gg.ca/fr/endirect.

À propos de l'Ordre du Canada

L'Ordre du Canada est l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. Ses Compagnons, Officiers et Membres reflètent la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure).

Créé en 1967, l'Ordre du Canada reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Près de 7000 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre. Celles qui portent l'insigne emblématique du flocon de neige de l'Ordre ont changé la façon dont notre nation mesure le succès et, grâce à leurs réalisations, nous ont aidés à édifier un meilleur Canada.

Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada. Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada ou pour soumettre une candidature, visitez www.gg.ca/fr/distinctions.

L'horaire de la cérémonie d'investiture, la liste des récipiendaires, leurs citations ainsi qu'une fiche d'information sur l'Ordre du Canada sont joints au présent avis aux médias.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cet évènement sont priés de confirmer leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall et de se présenter à la Citadelle à 10 h au plus tard, le jour de la cérémonie. Ils devront présenter leur carte de presse à la guérite de la Citadelle (Côte de la Citadelle, près de la porte Saint-Louis) et se rendre à la salle de bal par la porte de l'administration.

HORAIRE DE LA CÉRÉMONIE

Les membres des médias sont priés d'observer l'horaire suivant :

10 h : Arrivée des médias à la Citadelle 10 h 30 : Début de la cérémonie d'investiture

Allocution de la gouverneure générale

Remise des insignes de l'Ordre du Canada par la gouverneure générale 11 h 30: Entrevues avec les récipiendaires

CITATIONS DES RÉCIPIENDAIRES

COMPAGNON DE L'ORDRE DU CANADA

James Arthur, C.C.

Toronto (Ontario)

James Arthur a approfondi notre compréhension des mathématiques dans leur forme la plus fondamentale. Par son dévouement exemplaire et sa remarquable perspicacité, ce professeur de l'Université de Toronto a transformé la théorie des nombres, notamment la formule des traces. Rebaptisée formule des traces d'Arthur-Selberg en son honneur, elle a eu une influence profonde et fait maintenant partie intégrante de la pratique dans les branches mathématiques fondamentales. Lauréat du prix Wolf de 2015, M. Arthur est reconnu pour son leadership dans le milieu universitaire et dans sa profession.

OFFICIERS DE L'ORDRE DU CANADA

Cindy Blackstock, O.C.

Ottawa (Ontario)

Avec des ainés, des chefs de collectivités, des enfants et des jeunes de différents horizons, Cindy Blackstock a travaillé inlassablement à bâtir un avenir meilleur pour les enfants des Premières Nations. Elle est professeure à l'École de travail social de l'Université McGill et directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, un organisme prônant la réconciliation qu'elle a cofondé il y a plus de 20 ans. Elle est aussi porte-parole de l'effort collectif pour améliorer la situation des enfants et des familles autochtones, notamment en matière d'éducation, de santé et de protection de l'enfance.

Levente László Diósady, O.C., O.Ont.

Toronto (Ontario)

Par ses recherches en génie, Levente Diósady a eu un impact majeur sur la nutrition à l'échelle mondiale. Scientifique très actif et professeur et fondateur du programme de génie alimentaire de l'Université de Toronto, il a mis au point des techniques pour enrichir les aliments en micronutriments et ainsi prévenir les maladies et améliorer la santé de millions de personnes dans le monde. Ses études novatrices ont influencé de nombreux organismes, dont l'Institut canadien de science et technologie alimentaire. Outre ses apports scientifiques, il s'implique dans la direction d'établissements voués à l'éducation dans la communauté hongro-canadienne.

Robert Lacroix, O.C., O.Q.

Montréal (Québec)

Robert Lacroix est un économiste et un administrateur universitaire de premier plan très estimé depuis des dizaines d'années. Recteur, professeur émérite et premier recteur émérite de l'Université de Montréal, il a joué un rôle transformateur pour porter l'établissement vers de nouveaux sommets. De concert avec le gouvernement fédéral, il a participé activement à la création et à la direction du Programme des chaires de recherche du Canada, facteur déterminant dans l'avancement de la recherche au pays. Écrivain prolifique et consultant recherché, il a été appelé à conseiller le gouvernement fédéral sur le renouvellement et le développement futur de la fonction publique.

Christopher Newton, O.C.

Niagara-on-the-Lake (Ontario)

Durant son illustre carrière d'une cinquantaine d'années, Christopher Newton est devenu l'un des plus grands directeurs artistiques du Canada. Acteur, régisseur et dramaturge, il est le fondateur du Theatre Calgary et a été le directeur artistique du Vancouver Playhouse. Pendant près d'un quart de siècle, il a dirigé le Festival Shaw, où il a mis en place un groupe d'acteurs internationalement reconnu et un service scénographique de premier plan. Maintenant retraité, il continue de diriger des opéras et des pièces de théâtre et se voue généreusement au mentorat d'étudiants et au soutien d'institutions artistiques.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

Rebecca Scott, O.C., M.S.M.

Canmore (Alberta)

Beckie Scott incarne les qualités recherchées par les Canadiens dans le monde du sport : l'excellence, l'intégrité et l'esprit sportif. En tant que skieuse de fond la plus décorée du Canada et défenseure des droits des athlètes, elle est une chef de file respectée de la communauté sportive internationale. Par son implication au sein de l'Agence mondiale antidopage, elle veille à faire entendre la voix des athlètes dans la campagne en faveur de compétitions propres, équitables et sans dopage. Ambassadrice du sport au Canada, elle se voue aussi à rendre les bienfaits de l'activité physique accessibles aux enfants et aux jeunes autochtones de l'ensemble du pays.

Robert Tessier, O.C.

Saint-Lambert (Québec)

Robert Tessier est réputé pour sa rigueur et son leadership. Haut fonctionnaire d'exception au Québec, il s'est démarqué dans une variété de postes, avant de se tourner vers le secteur privé en prenant la tête de diverses entreprises, dont Gaz Métro. Son engagement social et professionnel auprès de plusieurs organisations dans le domaine de l'énergie, de l'éducation, de la culture et de la santé, est exhaustif. Il travaille ardemment à l'avancement des femmes et à la parité. Comme président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, il appuie notamment des projets favorisant l'environnement et l'innovation.

Richard Ernest Tremblay, O.C., O.Q.

Montréal (Québec)

Richard Ernest Tremblay est à l'avant-scène de la psychologie du développement, de la pédopsychiatrie et de la criminologie depuis des dizaines d'années. Professeur émérite à l'Université de Montréal et au University College Dublin, il a étudié le développement physique, cognitif, émotionnel et social de plus de 30 000 enfants pour mieux comprendre et prévenir les problèmes de comportement. Ses études longitudinales et expérimentales ont tout particulièrement transformé, au Canada et à l'étranger, notre compréhension du développement et de la prévention de la violence physique.

MEMBRES DE L'ORDRE DU CANADA

Brent Belzberg, C.M.

Toronto (Ontario)

Brent Belzberg s'est profondément voué à l'amélioration du cadre économique et social du Canada. Homme d'affaires et financier respecté, il a contribué à la croissance des petites et moyennes entreprises canadiennes. Il est aussi un grand promoteur de l'entrepreneuriat au pays en tant que mentor et conseiller auprès des jeunes propriétaires d'entreprise. Ayant à cœur le bien public, il est reconnu pour sa générosité dans son action philanthropique et communautaire à Toronto, notamment en appui à des causes liées à la communauté juive et à la santé.

Hélène Boisjoly, C.M.

Montréal (Québec)

Hélène Boisjoly est reconnue comme médecin ophtalmologiste chef de file en transplantation de la cornée. Comme professeure et chercheuse, elle a promu la recherche collaborative en dirigeant un des réseaux du Fonds de recherche en santé du Québec ainsi que les départements d'ophtalmologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Université de Montréal. Comme doyenne de la Faculté de médecine de cette université, elle contribue sans relâche à l'avancement de l'institution. Elle œuvre aussi auprès de nombreuses organisations, dont la prestigieuse M8 Alliance, un réseau international d'universités dédié à l'amélioration de la santé mondiale.

Barbara M. Bowlby, C.M. et John M. Brunton, C.M.

Toronto (Ontario)

Barbara Bowlby et John Brunton ont acquis une réputation nationale en développant et en faisant rayonner l'une des principales sociétés indépendantes de production médiatique du Canada. Frère et sœur, ils allient leurs énergies créatrices et leur sens aigu des affaires depuis plus de 30 ans, apportant une précieuse contribution aux industries de la musique et de la radiodiffusion du pays. Dotés d'une vision unique, ils mettent en valeur le Canada et ses nombreux talents grâce à des productions très bien cotées comme Canadian Idol, Amazing Race Canada, Big Brother Canada et, depuis les 25 dernières années, les cérémonies des prix Juno.

Kurt Browning, C.M.

Toronto (Ontario)

Champion mondial de patinage artistique en 1989, cet Albertain au caractère avenant est réputé pour ses interprétations qui mettent en valeur son grand talent et la maîtrise qu'il a de sa spécialité. Son ouverture d'esprit et sa personnalité agréable font de lui un excellent modèle pour la jeunesse de notre pays. Il est l'ambassadeur par excellence du patinage artistique, car il incarne les idéaux du sport amateur canadien.

David R. Cameron, C.M.

Toronto (Ontario)

David Cameron a mené une brillante carrière dans la fonction publique et le milieu universitaire. Chercheur respecté et chef de file à l'Université Trent, il s'est joint à la fonction publique fédérale (puis provinciale), où il a offert des conseils sur les relations fédérales-provinciales. Reconnu pour son expertise concernant l'unité nationale et les affaires constitutionnelles, il a souvent été consulté par des gouvernements étrangers pour résoudre des situations de conflit. Actuellement doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Toronto, il donne de son temps à des organismes soutenant les plus vulnérables de la communauté.

Kevin J. Dancey, C.M.

Toronto (Ontario)

Kevin Dancey est un pilier de la profession comptable reconnu pour avoir réussi à unifier les professionnels du domaine et à faire progresser l'industrie au Canada et à l'étranger. Premier président et chef de la direction de CPA Canada, il a piloté des initiatives de mentorat ainsi que son programme national de littératie financière. Maintenant à la tête de la Fédération internationale des comptables, il est un expert recherché en planification fiscale des entreprises et des particuliers. Il a siégé jusqu'ici à de nombreux conseils d'administration, dont ceux du programme de mentorat CPA et de la Global Accounting Alliance.

Michel de la Chenelière, C.M., C.Q.

Montréal (Québec)

Homme de lettres et d'affaires, Michel de la Chenelière est un grand philanthrope. Il a fondé Chenelière Éducation, la plus importante maison d'édition francophone en Amérique dans le domaine de l'éducation, du préscolaire à l'université. Ardent défenseur de la francophonie, il s'attarde particulièrement au marché canadien hors Québec. La fondation qui porte son nom soutient l'éducation, les arts, la recherche, la culture et les initiatives sociocommunautaires. Son engagement est particulièrement ressenti au Musée des beaux-arts de Montréal, où il parraine des programmes d'éducation et d'art-thérapie dédiés à la jeunesse, aux adultes et aux nouveaux arrivants.

Jack Douglas Gerrow, C.M.

Ottawa (Ontario)

Grâce à son esprit avant-gardiste, Jack Gerrow a révolutionné les normes de compétences pour les dentistes. Professeur émérite à l'Université Dalhousie et ancien registraire du Bureau national d'examen dentaire du Canada pendant de nombreuses années, il a mis au point une nouvelle façon d'évaluer les compétences en enseignement et en pratique dentaires. Son modèle est aujourd'hui utilisé dans le monde entier, tant en médecine dentaire que dans d'autres professions. Il impose des normes de sécurité rigoureuses en santé buccodentaire et élargit les débouchés professionnels pour les dentistes formés à l'étranger, en plus de leur offrir une plus grande souplesse.

Daniel Granger, C.M.

Montréal (Québec)

Daniel Granger s'est démarqué dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications et des relations publiques pour le compte d'entreprises nationales et internationales. Il a facilité l'organisation des communications entourant des moments émouvants de notre vie collective, dont les évènements tragiques de Polytechnique Montréal ainsi que plusieurs funérailles de personnalités publiques au Québec. Citoyen engagé, il se dévoue auprès d'Olympiques spéciaux Québec depuis 20 ans, contribuant sans relâche à la promotion de la vie active et de l'inclusion sociale des personnes présentant une déficience intellectuelle.

Gordon Cecil Gray, C.M., O.Ont.

Richmond Hill (Ontario)

Pilier du monde des affaires canadien, Gordon Gray a dirigé durant 40 ans la compagnie Royal LePage. Dynamique et innovateur, il a contribué à en faire la plus grande société de courtage immobilier de plein exercice du Canada. Membre de divers conseils d'administration, il a mis son expertise au service d'organisations parmi les plus prospères du pays. Son flair en affaires se double d'une action philanthropique pour des initiatives locales et nationales d'éducation et de préservation de la faune dans le monde. Son soutien à l'Université Queen's a aussi favorisé la réalisation de travaux de recherche nobélisés en astrophysique des particules.

Robert Hindmarch, C.M., O.C.-B.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Athlète, entraîneur et éducateur admiré, Robert Hindmarch a été à l'avant-scène des initiatives sportives au Canada. Professeur et ancien directeur du programme d'athlétisme de l'Université de la Colombie-Britannique, il a mis en place des initiatives comme le Temple de la renommée des sports de l'Université de la Colombie-Britannique, la tournée mondiale L'homme en mouvement de Rick Hansen et l'équipe nationale de hockey masculin. Il a contribué au succès de divers organismes sportifs, notamment comme chef de mission du Canada aux Jeux olympiques d'hiver de Sarajevo et vice-président et directeur de l'Association olympique canadienne.

Gilles Lavigne, C.M.

Montréal (Québec)

Les recherches novatrices de Gilles Lavigne lui ont permis de transformer les pratiques de la médecine dentaire. Neuroscientifique, dentiste et professeur à l'Université de Montréal, il a révélé les interactions entre la douleur et les désordres du sommeil, une réalité qui touche plus d'un Canadien sur quatre. Après avoir élucidé les causes du bruxisme et des problèmes de ronflements, il a proposé de nouveaux traitements, faisant de lui la principale autorité en la matière au Canada et à travers le monde.

John McEwen, C.M.

Toronto (Ontario)

Le sculpteur John McEwen est un pionnier des arts contemporains reconnu à l'échelle internationale pour sa maîtrise de l'acier patinable. Ses créations figurent parmi les collections et les expositions les plus prestigieuses du monde et ses installations de grande envergure sont érigées dans divers espaces publics au Canada. Artiste socialement engagé, il traite de nombreux thèmes dans son œuvre, dont l'histoire, la philosophie, la technologie et l'environnement. Ses représentations des liens spirituels entre les humains et les animaux interpellent le public depuis des décennies.

Seana McKenna, C.M.

Stratford (Ontario)

Seana McKenna est l'une des actrices de théâtre les plus respectées au Canada. Par sa formation classique et sa polyvalence naturelle, elle a décroché une grande diversité de rôles englobant Shakespeare, la tragédie grecque et des œuvres contemporaines. Elle a notamment incarné des personnages masculins emblématiques du répertoire shakespearien. Elle est reconnue pour ses interprétations louangées au Canada et aux États-Unis dans plus de 130 productions, dont plus de 50 au Festival de Stratford. Son dévouement à son art s'exprime par ailleurs dans son travail de mentorat auprès de jeunes acteurs.

Isabelle Peretz, C.M., O.Q.

Montréal (Québec)

Isabelle Peretz est reconnue internationalement pour ses travaux en neuropsychologie en lien avec la musique. Professeure titulaire en psychologie à l'Université de Montréal, elle a remis en question les connaissances traditionnelles portant sur nos capacités musicales. Elle a démontré que la musique sollicite des récepteurs biologiques inhérents à tous les êtres humains, quels que soient leurs origines, leur parcours ou leurs talents musicaux. Grâce à ses recherches, elle a fait de la neuroscience de la musique un champ d'études à part entière.

Dominique Rankin, C.M., C.Q.

La Conception (Québec)

Dominique Rankin, ou Grand-père T8aminik, est l'un des derniers dépositaires de l'héritage de la vie nomade privilégiée par ses ancêtres. Depuis plus de 40 ans, il œuvre à préserver la culture anicinape et à sensibiliser le public aux réalités du monde autochtone. En tant que leader spirituel et homme-médecine, il a activement milité pour la paix dans une optique de pardon et de réconciliation. En tant qu'intervenant et éducateur, il a consacré sa vie au rapprochement des êtres en surmontant les barrières liées aux origines, aux langues ou aux religions.

Peter D. Simons, C.M., C.Q.

Québec (Québec)

Entrepreneur exemplaire, Peter Simons a fait de La Maison Simons l'un des joueurs clés dans le secteur du commerce de détail au Québec et au Canada. Sous sa gouverne, l'entreprise familiale a connu une croissance commerciale et territoriale fulgurante. Chaque nouvel établissement représente pour lui une occasion à saisir sur les plans artistique, technologique, environnemental et urbanistique. Il milite pour l'équité fiscale et la compétitivité des entreprises canadiennes face aux géants internationaux, tout en poursuivant, discrètement, son œuvre philanthropique auprès de la communauté de Québec.

Yvonne Steinert, C.M.

Montréal (Québec)

Professeure à l'Université McGill et pionnière en enseignement de la médecine, Yvonne Steinert est reconnue mondialement pour son expertise en perfectionnement du corps professoral et en formation de la prochaine génération de professionnels de la santé. Ses recherches sur le perfectionnement et les principes éducatifs en médecine ont réorienté les programmes d'études sur des modèles de comportement positifs, l'encadrement par les pairs et le mentorat. Par ses centaines d'ateliers et de conférences sur le professionnalisme, le développement de l'identité professionnelle, le leadership et la mission professorale, elle est devenue une chef de file des débats en éducation.

Charles Marcel Tisseyre, C.M.

Montréal (Québec)

Charles Tisseyre est une figure incontournable de l'industrie télévisuelle au Québec. Il s'est illustré à la barre de Découverte, l'émission de vulgarisation scientifique de la télévision de Radio-Canada qu'il anime depuis plus de 25 ans. Cumulant les honneurs, il représente l'une des sources d'information les plus fiables et respectées par le grand public. Il a mis sa notoriété au service de diverses causes caritatives, et a participé à plusieurs campagnes de sensibilisation, notamment en ce qui concerne le trouble de la dyslexie. Il a également pris les rênes des Éditions Pierre Tisseyre, une entreprise pionnière dans le domaine de l'édition en français au Canada.

Gerald Wood, C.M.

Calgary (Alberta)

Entrepreneur et philanthrope, Gerald Wood a généré des retombées considérables pour sa ville et sa province. Arrivé au Canada de l'Écosse, il a acquis un modeste concessionnaire automobile et en a fait un commerce florissant qui emploie aujourd'hui près de 600 personnes et qui contribue à la vitalité économique de la région. Il redonne également à sa patrie d'adoption en agissant à titre de directeur et de donateur d'une myriade d'organisations qui amassent des fonds, entre autres pour aider les enfants atteints du syndrome de Down.

FICHE D'INFORMATION SUR L'ORDRE DU CANADA

Créé en 1967 par Sa Majesté la reine Elizabeth II, l'Ordre du Canada est la pierre angulaire du Régime canadien de distinctions honorifiques. Il reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Des Canadiens de tous les milieux de la société ont reçu l'Ordre du Canada. La nature de leurs réalisations est extrêmement variée, mais la façon dont ils ont changé nos vies et le visage de notre pays les unit.

Devise et grades

La devise de l'Ordre, DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, signifie « Ils désirent une patrie meilleure ». Sa Majesté la Reine est la souveraine de l'Ordre et le gouverneur général est chancelier et Compagnon principal de l'Ordre.

Compagnon - Initiales honorifiques : C.C.

souligne la prééminence sur la scène nationale, ou les réalisations, ou les services rendus à l'échelle internationale

Officier - Initiales honorifiques : O.C.

souligne les services ou les réalisations au niveau national

Membre - Initiales honorifiques : C.M.

souligne les contributions remarquables au niveau local ou régional, ou dans un domaine particulier

Description de l'insigne

L'insigne de l'Ordre du Canada a la forme d'un flocon de neige à six pointes et arbore en son centre une feuille d'érable entourée d'un anneau rouge sur lequel est circonscrite la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (ils désirent une patrie meilleure). L'anneau est placé sous la couronne royale. L'insigne est fait d'argent fin et est composé de trois pièces individuelles : le flocon, l'anneau et la feuille d'érable. La couleur est ajoutée à la main par l'application d'un émail opaque et translucide.

L'insigne de l'Ordre du Canada a initialement été conçu en 1967 par Bruce Beatty, C.M., S.O.M., C.D. Les dessins techniques utilisés par la Monnaie royale canadienne pour créer l'insigne ont été conçus par l'Autorité héraldique du Canada à la Chancellerie des distinctions honorifiques, qui fait partie du Bureau du secrétaire du gouverneur général. L'insigne, dont la fabrication a été remise à jour, est produit par la Monnaie, dans son installation située à Ottawa.

Admissibilité

Tous les Canadiens et Canadiennes sont admissibles à l'Ordre du Canada, à l'exception des politiciens et des juges fédéraux et provinciaux en fonction. La constitution de l'Ordre permet à des non-Canadiens d'être admissibles à des nominations à titre honorifique. Les membres de la famille royale, les gouverneurs généraux ainsi que leurs époux respectifs sont nommés membres extraordinaires de l'Ordre. L'Ordre ne peut être décerné à titre posthume.

Les Officiers et les Membres peuvent être promus dans l'Ordre en reconnaissance de nouvelles réalisations, pourvu qu'ils aient continué à œuvrer au service du pays d'une manière exceptionnelle et extraordinaire. Habituellement, une promotion peut être envisagée à partir de la cinquième année de la nomination initiale.

Nominations

Toute personne ou tout groupe peut présenter la candidature d'individus dignes d'être nommés au sein de l'Ordre du Canada. Les nominations sont faites sur recommandation du Conseil consultatif de l'Ordre, un conseil indépendant présidé par le juge en chef du Canada. Les membres du Conseil reflètent la diversité et l'excellence au sein de la société canadienne. Certains d'entre eux sont nommés en vertu de la fonction qu'ils occupent; d'autres sont nommés pour un mandat d'une période déterminée afin d'assurer une représentation équilibrée des diverses régions du pays.

