Avis aux médias - La gouverneure générale honorera des Canadiens remarquables à Rideau Hall

OTTAWA, le 11 juin 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, remettra des distinctions honorifiques à 39 récipiendaires lors d'une cérémonie à thème militaire à Rideau Hall le jeudi 13 juin 2019, à 10 h 30.

Reconnus pour leur excellence, leur courage et leur sens du devoir exceptionnel auprès des Forces armées canadiennes ou de divers organismes liés aux militaires, les récipiendaires recevront l'une des distinctions suivantes : une décoration pour service méritoire (divisions militaire et civile), une décoration pour actes de bravoure ou la Médaille du souverain pour les bénévoles.

L'horaire de la cérémonie, les citations des récipiendaires, ainsi qu'une fiche d'information sur les distinctions honorifiques qui seront remises sont joints au présent avis aux médias.

Les membres des médias qui souhaitent couvrir cet évènement sont priés de communiquer

avec le Bureau de presse de Rideau Hall et doivent se présenter à l'entrée Princesse Anne à 10 h 15 au plus tard, le jour de la cérémonie.

HORAIRE DE LA CÉRÉMONIE

10 h : Arrivée des médias à Rideau Hall 10 h 30 : Début de la cérémonie

Allocution de la gouverneure générale

La gouverneure générale remet les distinctions honorifiques 11 h 45 : Entrevues avec les récipiendaires

RÉCIPIENDAIRES ET CITATIONS

CROIX DU SERVICE MÉRITOIRE (DIVISION MILITAIRE)

Le caporal-chef John Robert Thomas Archer, C.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

Le caporal-chef Archer a développé des compétences de gestion et d'extraction de données novatrices ayant rehaussé l'efficacité du Commandement des Forces d'opérations spéciales pour contrecarrer les extrémistes violents. Son ingéniosité a permis de formuler des normes en matière de gestion de données, ce qui a considérablement accru la production de renseignements utilisables. L'expertise incomparable du caporal-chef Archer a valu aux Forces armées canadiennes une reconnaissance internationale comme chef de file technique.

Le capitaine de frégate Sheldon Roderick Kyle Gillis, C.S.M., C.D.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le capitaine de frégate Gillis a été envoyé en mission de janvier à juillet 2017 à titre de commandant du Navire canadien de Sa Majesté St. John's, participant aux mesures d'apaisement de l'OTAN dans les mers Méditerranée, Noire et de Norvège. Il a adroitement dirigé le navire et son équipage durant les importantes patrouilles et exercices à grand déploiement menés avec d'autres États membres de l'OTAN. Face à chaque nouveau défi singulier à relever dans cette fonction exigeante, le capitaine de frégate Gillis a exercé un leadership exceptionnel auprès de son unité pour accomplir toutes les missions confiées au St. John's.

Le caporal Alexandre Nicolas Papineau-Levesque, C.S.M.

Pembroke (Ontario)

Le 14 août 2016, durant l'Opération IMPACT, le caporal Papineau-Levesque a contribué à sauver la vie de dizaines de soldats du pays hôte blessés sur le champ de bataille. Comme prestataire de soins en traumatologie aux blessés en situation de combat, il a fourni des soins de première ligne à plusieurs groupes successifs de blessés durant les 14 premières heures d'une opération antiterroriste. Dirigeant une petite équipe de soldats canadiens et alliés, il a supervisé les soins médicaux prodigués à plus de 90 blessés, faisant preuve d'un professionnalisme, d'un dévouement et d'un savoir-faire exceptionnels.

DEUXIÈME OCTROI DE LA MÉDAILLE DU SERVICE MÉRITOIRE

(DIVISION MILITAIRE)

Le brigadier-général David James Anderson, O.M.M., M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

Le brigadier-général Anderson a été affecté à Baghdad, en Iraq, de mai 2016 à juillet 2017, pour la contribution des Forces armées canadiennes à la lutte contre Daech. Comme directeur de l'équipe de liaison ministérielle, il a été un membre précieux de l'équipe de direction du général commandant. Il a dirigé une coalition multinationale de 70 cadres supérieurs de différents pays et préparé et coordonné des initiatives novatrices ayant renforcé le gouvernement de l'Iraq et les forces de sécurité alliées. Par son leadership exemplaire et son professionnalisme inébranlable, il a grandement contribué à la réalisation des objectifs du Canada dans la région.

Le major Michael Roy Deutsch, M.S.M., C.D.

Kingston (Nouvelle-Écosse)

D'octobre 2013 à juillet 2015, le major Deutsch a contribué au succès du programme d'amélioration des conditions professionnelles militaires de la Patrouille à long rayon d'action (PLRA), initiative de restructuration intégrée ayant revitalisé le programme de simulation, de formation et de développement de la PLRA. Acteur important de ce programme, il a favorisé l'évolution des capacités militaires aéroportées de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (RSR) et renforcé la contribution de la Force de PLRA à l'opération IMPACT. Par son leadership bien ciblé, il a grandement accéléré la réalisation de ces objectifs, créant une base solide pour continuer la croissance des capacités militaires aéroportées de RSR.

Le colonel Pierre Huet, M.S.M., C.D.

Wainwright (Alberta)

Le colonel Huet a occupé, de juillet 2016 à juillet 2017, le poste de commandant de la Force opérationnelle en République démocratique du Congo. Il a fait preuve d'un leadership et d'un courage exceptionnels lorsqu'il a négocié la libération de 16 travailleurs civils de l'Organisation des Nations Unies qui avaient été enlevés ainsi que le désarmement de 750 rebelles du Soudan du Sud. Il a également permis la réussite d'une opération visant à freiner une incursion de rebelles rwandais. Le colonel Huet a solidifié la réputation et l'efficacité de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo.

MÉDAILLE DU SERVICE MÉRITOIRE

Le capitaine de frégate Sylvain Elie Jean-Paul Belair, M.S.M., C.D.

Victoria (Colombie-Britannique)

Médaille du service méritoire (division militaire)

Du 6 mars au 8 août 2017, le capitaine de frégate Belair a été le commandant du NCSM Ottawa lors de l'opération PROJECTION dans la région Indo-Asie-Pacifique. Comme capitaine de frégate, il a formé les membres de son équipage pour les maintenir dans un état de disponibilité opérationnelle avancé, les préparer à relever les défis complexes de leur affectation et assurer un niveau de professionnalisme impressionnant. Tout au long de sa mission, le capitaine de frégate Belair a fait montre d'un leadership exceptionnel en gérant avec un dévouement inébranlable les complexités associées au devoir de concilier de façon optimale les fortes exigences de sécurité et les visées stratégiques.

L'adjudant Sean Eldon Benedict, M.S.M., C.D.

Pembroke (Ontario)

Médaille du service méritoire (division militaire)

De septembre 2014 à janvier 2015, l'adjudant Benedict a été envoyé en Europe centrale et orientale dans le cadre de la contribution du Canada aux mesures d'assurance de l'OTAN. En tant que sergent quartier-maître du groupe opérationnel terrestre, il a adroitement dirigé l'équipe de la logistique lors d'une série d'opérations complexes qui consistaient notamment à déplacer du matériel sensible au-delà de frontières internationales et à intégrer une tête de pont aérienne à la chaîne d'approvisionnement du groupe opérationnel. Le professionnalisme et le leadership exemplaires de l'adjudant Benedict sont tout à son honneur et à celui du Canada.

Le lieutenant-colonel George Michael Albert Boyuk, M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

Médaille du service méritoire (division militaire)

Le lieutenant-colonel Boyuk a été affecté à une mission des Nations Unies en République démocratique du Congo de juillet 2014 à août 2015. Comme officier de liaison en chef de la force, il a fait preuve d'un esprit stratégique exceptionnel lors d'un mandat de l'ONU en constante évolution et il a servi de maillon crucial entre le représentant du secrétaire général et les forces armées congolaises. Le lieutenant-colonel Boyuk a constamment accompli un travail opérationnel de grande qualité dans des conditions exigeantes et a représenté le Canada de façon exemplaire auprès des cadres supérieurs militaires de la République démocratique du Congo et de l'ONU.

Le brigadier-général François Joseph Chagnon, O.M.M., M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

Médaille du service méritoire (division militaire)

Le brigadier-général Chagnon a occupé le poste de commandant de la Force opérationnelle à Jérusalem de juillet 2015 à juillet 2016. À titre d'officier général canadien principal au Moyen Orient, il a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité et de la professionnalisation des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne. De plus, il a représenté le gouvernement du Canada avec brio lors d'une réunion de haut niveau en Jordanie pour le processus d'Aqaba.

L'adjudant Danny Carl Compton, M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

Médaille du service méritoire (division militaire)

De 2014 à 2018, l'adjudant Compton a constamment fait montre d'un leadership exemplaire et d'un professionnalisme exceptionnel en tant qu'adjudant des opérations de l'Unité de soutien des Forces canadiennes (Ottawa). Par son éthique de travail inébranlable et ses capacités de planification et d'organisation, il a directement contribué à l'efficacité des interventions d'urgence menées dans la région de la capitale nationale, notamment lors de la fusillade au Parlement en 2014. Le dévouement et l'engagement de l'adjudant Compton ont rejailli positivement sur la collectivité des Forces armées canadiennes et de la défense.

Le sergent James Dalebozik, M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

Médaille du service méritoire (division militaire)

Le sergent Dalebozik a dirigé la création du programme de soutien des missions de largage en haute altitude du Commandement des Forces d'opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN). Par son dévouement indéfectible, il a joué un rôle fondamental dans la création des premiers tableaux pour la respiration en haute altitude et protocoles pour les incidents physiologiques de l'unité. Grâce aux efforts du sergent Dalebozik, le COMFOSCAN est devenu le responsable de la formation pour le programme, ce qui a consolidé sa réputation à titre d'organisation d'envergure internationale.

Le lieutenant-colonel Corey Jason Frederickson, M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

Médaille du service méritoire (division militaire)

Le lieutenant-colonel Frederickson a été envoyé en mission en Lettonie de mars à août 2017, à titre de commandant du quartier général de la Force opérationnelle interarmées (Europe) et de premier commandant adjoint de la Force opérationnelle interarmées (Europe). Dans ces fonctions, il a créé les conditions favorables au succès de l'équipe d'activation du théâtre et de l'arrivée subséquente du groupement tactique de présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie. Par son savoir-faire et son leadership exceptionnels, il a enrichi la contribution du Canada aux efforts de dissuasion de l'OTAN en Europe.

Le matelot de 1re classe Steven Edward Galloway, M.S.M.

Ottawa (Ontario)

Médaille du service méritoire (division militaire)

Le matelot de 1re classe Galloway a été analyste de la surveillance au Centre d'opérations des réseaux des Forces canadiennes de janvier 2013 à juillet 2017. Il a conçu des modules de formation et des didacticiels qui ont substantiellement amélioré l'efficacité des opérations de cyberdéfense. Par son dévouement exceptionnel et ses vastes connaissances, le matelot de 1re classe Galloway a contribué à préserver la supériorité des Forces armées canadiennes en matière cybernétique afin de maintenir un avantage tactique au pays et à l'étranger.

Sally F. E. Goddard, M.S.M.

John Timothy Goddard, M.S.M.

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Médaille du service méritoire (division civile)

Sally et Tim Goddard ont lancé la Fondation Nichola Goddard, en mémoire de leur fille qui a été tuée en Afghanistan durant son service dans les Forces armées canadiennes. Soulignant le désir qu'avait Nichola d'aider les autres à améliorer leur qualité de vie, l'organisme a créé deux bourses d'études et financé l'installation de centaines de systèmes à énergie solaire, dans des régions rurales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui alimentent en électricité des centres de soins de santé servant plus d'un million de personnes.

Le major Tammy Michelle Hiscock, M.S.M., C.D.

Bedford (Nouvelle-Écosse)

Médaille du service méritoire (division militaire)

Depuis août 2015, le major Hiscock a servi à titre de commandante adjointe du Commandement des Nations Unies arrière et a fait preuve d'excellence en tant que diplomate et planificatrice opérationnelle. Efficace dans l'organisation des visites des bases du Commandement des Nations Unies, elle a méthodiquement défendu les privilèges des forces multinationales participantes en vertu des conventions avec le Japon concernant les forces. Cette liberté de mouvement a donné lieu à une augmentation importante des activités régionales pour soutenir la défense de la République de Corée.

Le maître de 1re classe Joseph Kiraly, M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

Médaille du service méritoire (division militaire)

Depuis 2013, le maître de 1re classe Kiraly fait preuve d'un dévouement, d'une implication et d'une compassion hors du commun comme adjudant des opérations de Sans limites, programme soutenant les vétérans et les membres actifs des Forces armées canadiennes blessés ou malades. Il contribue activement à planifier et à réaliser plusieurs événements et programmes importants comme la Course à relais Sans limites Afghanistan et les Jeux Invictus. Par son leadership distinctif, il continue de soutenir et de servir les soldats malades ou blessés au Canada et à l'étranger et d'améliorer la qualité de vie des militaires, des vétérans et de leurs familles.

Le capitaine de corvette Jason Gary Wade Lorette, M.S.M.

Trenton (Ontario)

Médaille du service méritoire (division militaire)

Le capitaine de corvette Lorette a apporté une contribution exceptionnelle au domaine de la médecine chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN). Expert respecté, il a grandement renforcé la capacité des Forces armées canadiennes et des principaux alliés à identifier les menaces et à intervenir lors d'incidents CBRN. Il a notamment mené des recherches sur les nouvelles contremesures médicales CBRN et aidé à formuler la politique sur les incidents CBRN de l'OTAN. Il continue à faire avancer les connaissances sur le sujet et la compréhension des effets sur le terrain comme conseiller et mentor à l'échelle internationale.

Le lieutenant-colonel Robert Jeffrey Lyttle, M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

Médaille du service méritoire (division militaire)

De juillet 2016 à avril 2017, le lieutenant-colonel Lyttle a été affecté au Koweït où il a fait partie intégrante de la mission du Canada contre Daech. Comme chef des tirs mortels de la Force opérationnelle interarmées, il a joué un rôle clé pour établir des cibles complexes, déterminer le moment et l'enchaînement des frappes, et planifier l'utilisation stratégique des munitions. Chef de file dévoué, il a fait preuve d'une compréhension approfondie de la conjoncture du renseignement et des implications sur la sécurité mondiale dans le cadre d'une opération internationale complexe.

Le capitaine de frégate Gordon Willis Jacob Noseworthy, M.S.M., C.D.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Médaille du service méritoire (division militaire)

En septembre 2017, le capitaine de frégate Noseworthy a dirigé la prestation de secours vitaux aux îles Turques et Caïques et en Dominique après le passage des ouragans Irma et Maria. En tant que commandant du Navire canadien de Sa Majesté St. John's, il a démontré un professionnalisme exceptionnel dans la livraison d'eau et d'aliments frais, la conduite des évacuations médicales, et l'aide au rétablissement du courant et à la réouverture des institutions civiques des îles. Grâce au leadership exemplaire du commandant Noseworthy, cette mission humanitaire a été un franc succès.

L'adjudant-chef Keith Michael Olstad, M.M.M., M.S.M., C.D.

Chalk River (Ontario)

Médaille du service méritoire (division militaire)

De mai 2016 à juillet 2017, l'adjudant-chef Olstad a été envoyé en Iraq pour la contribution du Canada à la Force de stabilisation au Moyen-Orient. En tant que sergent-major régimentaire de l'équipe de liaison ministérielle, il a efficacement collaboré avec les officiers supérieurs des forces militaires de huit pays différents, établi des relations de travail clés avec les Forces de sécurité iraquiennes, et assuré la protection du personnel canadien.

Le colonel Donald Potoczny, M.S.M. (Forces armées des États-Unis)

Ottawa (Ontario)

Médaille du service méritoire (division militaire)

En tant que sous-chef d'état-major, Répercussions opérationnelles interarmées, au Commandement des opérations interarmées du Canada depuis juin 2017, le colonel Potoczny a dirigé avec succès les efforts en vue de constituer une équipe multidomaine interfonctionnelle, intégrant tous les volets des opérations d'information et des processus de ciblage. Par son leadership inspirant, il a considérablement amélioré le déroulement efficace des opérations militaires canadiennes dans le monde entier. Le professionnalisme et le dévouement du colonel Potoczny lui font grand honneur, un honneur qui rejaillit sur l'Armée américaine et les Forces armées canadiennes.

Le lieutenant-colonel Nickolas Sebastien Roby, M.S.M., C.D.

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Médaille du service méritoire (division militaire)

De novembre 2016 à avril 2017, le lieutenant-colonel Roby a été affecté à la Mission de stabilisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. À titre d'agent de liaison auprès des Forces armées congolaises, il a lancé un nouveau modèle d'emploi qui consistait à intégrer des membres du personnel clés aux Forces armées congolaises, ce qui a permis d'améliorer leur efficacité opérationnelle conjointe. Ce modèle leur a par ailleurs permis de mieux protéger la population civile.

Le major Carlo Rossi, M.S.M.

Ottawa (Ontario)

Médaille du service méritoire (division militaire)

D'août à février 2017, le major Rossi a été déployé à titre de commandant de la ligne d'effort 5 (instruction médicale) de la force opérationnelle et d'officier médical principal de l'OTAN en Ukraine. Il a été le catalyseur des progrès réalisés par le sous-comité médical de la Commission interarmées multinationale, tout en supervisant les besoins en matière de soins de santé de quelque 500 militaires canadiens et alliés. Le professionnalisme et le dévouement hors pair du major Rossi ont fait grand honneur au Canada

Le lieutenant-colonel Ryan Zane Sexsmith, M.S.M., C.D.

Victoria (Colombie-Britannique)

Médaille du service méritoire (division militaire)

De juillet à septembre 2017, le lieutenant-colonel Sexsmith a commandé la Force opérationnelle aérienne (Pacifique) lors des interventions des Forces armées canadiennes face aux feux de forêt en Colombie-Britannique. Il a adroitement dirigé le déploiement rapide d'aéronefs sur trois sites et trouvé des solutions efficaces à des situations de dernière minute, notamment pour dresser un plan d'évacuation d'urgence de rechange pour la ville de Williams Lake. Par son professionnalisme et son leadership exceptionnels, le lieutenant-colonel Sexsmith a aidé à sauver de nombreuses vies et à protéger des propriétés de l'un des feux de forêt les plus dévastateurs de l'histoire de la Colombie-Britannique.

Le capitaine de vaisseau Michael James Tennant, M.S.M., C.D.

Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

Médaille du service méritoire (division militaire)

De 2015 à 2018, le capitaine de vaisseau Tennant a démontré une vision et un leadership exceptionnels en cumulant les fonctions de chef des plans et des opérations des Forces maritimes de l'Atlantique et de chef d'état-major du Commandement national de la composante maritime. Au fil de ses responsabilités croissantes, sa vision et sa direction sont devenues essentielles à l'établissement de la structure et de l'organisation requises pour accomplir les tâches déléguées. Grâce au capitaine de vaisseau Tennant, le Commandement national de la composante maritime a pu superviser et contrôler efficacement les activités des Forces armées canadiennes en coordination avec les principaux partenaires nationaux et internationaux.

L'adjudant-chef Thomas Verner, M.M.M., M.S.M., C.D.

Petawawa (Ontario)

Médaille du service méritoire (division militaire)

L'adjudant-chef Verner a été envoyé en mission à titre de sergent-major de la Force multinationale et Observateurs (FMO) au Sinaï, en Égypte, de juillet 2016 à juillet 2017. À ce titre, il a renforcé la confiance et l'esprit de corps chez les 1 500 membres du personnel de maintien de la paix de 12 pays différents durant une période particulièrement difficile. Par son leadership exceptionnel et son dévouement indéfectible, l'adjudant-chef a contribué de façon durable à l'efficacité opérationnelle de la FMO.

MÉDAILLE DE LA BRAVOURE

Le maître de 1re classe Charles Wesley Bressette, M.B., C.D.

Bedford (Nouvelle-Écosse)

Le caporal-chef Jesus Rodrigo Castillo, M.B.

Toronto (Ontario)

Le caporal-chef Kashif Dar, M.B.

Mississauga (Ontario)

Le sergent Andrea Karistinos, M.B., C.D.

Bradford (Ontario)

Le 14 mars 2016, le maître de 1re classe Charles Bressette, le sergent Andrea Karistinos et les caporaux-chefs Kashif Dar et Jesus Castillo sont intervenus dans une attaque armée au Centre de recrutement des Forces canadiennes à Toronto, en Ontario. Armé d'un couteau, l'attaquant est entré dans le hall du centre et a commencé à frapper et à poignarder un soldat à la réception. Le M 1 Bressette a sauté par-dessus le bureau de la réception en se servant d'une chaise comme outil de défense. Le Cplc Castillo s'est précipité dans le hall et a protégé un civil avec son corps. L'homme armé a ensuite plaqué le Cplc Castillo au sol et l'a poignardé au bas de la cage thoracique. Le Cplc Dar a foncé sur l'agresseur, permettant ainsi au Cplc Castillo de se dégager et de déplacer le civil et la première victime en lieu sûr. Les soldats ont encerclé l'agresseur tandis que le Sgt Karistinos lui retirait l'arme en lui appliquant une clé de bras et le plaquait au sol. Le M 1 Bressette, le Sgt Karistinos et le Cplc Dar ont alors immobilisé l'agresseur jusqu'à l'arrivée des policiers.

Le maître de 2e classe Matthew Compeau, M.B., C.D.

Toronto (Ontario)

Le 14 mars 2017, tandis qu'il n'était pas en fonction, le maître de 2e classe Matthew Compeau a aidé à secourir deux personnes lors d'un accident causé par de la glace noire et impliquant plusieurs véhicules près de Saint-Zotique, au Québec. Le carambolage qui s'en est suivi a imbibé le sol d'essence et le feu s'est immédiatement déclenché. Couvert d'essence, le M 2 Compeau s'est précipité sur la scène incendiée et a tiré la conductrice semi-consciente de la cabine d'un camion en feu pour la mener en lieu sûr. Il est ensuite retourné en courant, a repéré une deuxième victime en feu, étendue sur le sol, et a aidé à éteindre les flammes avec de la neige et de la glace. Avec l'aide d'un autre passant, il a dirigé la deuxième victime en lieu sûr.

Le matelot-chef Emmanuel Lemieux, M.B.

Le matelot de 1re classe Reeves Matheson, M.B.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 15 février 2016, le matelot-chef Lemieux et le matelot de 1re classe Matheson ont mis leur vie en danger pour éviter une situation critique à bord du NCSM Windsor après le bris d'une batterie ayant causé une panne de courant en mer. Le Matc Lemieux et le Mat 1 Matheson sont entrés dans le compartiment de la batterie arrière pour se rendre à la batterie fumante. En rampant dans le noir à travers la fumée toxique, ils ont traversé, à quatre pattes, une plateforme étroite suspendue au-dessus de bornes électriques exposées et ont cheminé à travers des boyaux entremêlés. Ils ont alors rapidement fait rapport de la situation au capitaine et le sous-marin a pu rétablir la propulsion et retourner à la station, où l'équipe a pu débarquer en sécurité.

MÉDAILLE DU SOUVERAIN POUR LES BÉNÉVOLES

Martin Abud

Mont-Joli (Québec)

Martin Abud a créé un véritable musée à l'aéroport régional de Mont-Joli afin d'informer le public sur la riche histoire militaire de la région. Les nombreux voyageurs de passage à l'aéroport apprécient les présentations informatives sur le rôle de Mont-Joli dans la bataille du Saint-Laurent durant la Deuxième Guerre mondiale.

Le major Jean-François Lambert, C.D.

Ottawa (Ontario)

En tant qu'officier de musique des 75e et 742e Escadrons des cadets de l'Air de la région de la capitale nationale, Jean-François Lambert offre du mentorat et du perfectionnement au personnel et aux cadets du programme de musique. Son savoir et sa passion ont inspiré de nombreux jeunes musiciens et, sous sa direction, l'effectif est passé à 80 musiciens.

Le sergent Debra Reid, C.D.

Stratford (Île-du-Prince-Édouard)

Depuis plus de dix ans, Debra Reid est une bénévole active pour des groupes d'anciens combattants et associations sans but lucratif de l'Île-du-Prince-Édouard, en particulier celles qui sont liées à sa passion pour les animaux. Par ses collectes, elle appuie les activités et programmes des anciens combattants, tout en contribuant au souvenir et à l'appréciation de leur service.

Linda Wall

Winnipeg (Manitoba)

Linda Wall est une membre dévouée du comité de soutien des parents du Corps des cadets royaux de l'Armée canadienne et siège également aux conseils provincial et national de la Ligue des cadets de l'Armée du Canada. Elle a aussi joué un rôle déterminant dans la création du programme de petits déjeuners sains à l'école publique Robert Moore à Fort Frances, en Ontario.

FICHE D'INFORMATION SUR

LES DISTINCTIONS HONORIFIQUES CANADIENNES

À propos des décorations pour service méritoire

Les décorations pour service méritoire reconnaissent les Canadiens ayant accompli des actions et des activités exceptionnelles qui ont fait honneur au Canada. Elles comportent une division militaire et une division civile, chacune ayant deux niveaux, à savoir une croix et une médaille.

La division civile reconnaît les contributions remarquables dans différents domaines d'activité, des initiatives de défense des intérêts aux soins de santé, en passant par la recherche et les efforts humanitaires. Ces contributions méritoires sont souvent novatrices. Elles sont un exemple à suivre et améliorent la qualité de vie d'une communauté. Pour en savoir davantage ou pour proposer la candidature d'un Canadien méritant, visitez merite.gg.ca.

À propos des décorations pour actes de bravoure

Créées en 1972, les décorations pour actes de bravoure rendent hommage aux personnes qui risquent leur vie au mépris de leur propre instinct de survie pour tenter de sauver un être cher ou un pur étranger en péril. Les trois décorations reflètent le niveau de risque encouru par les récipiendaires : la Croix de la vaillance reconnaît les actes de courage vraiment remarquables accomplis dans des circonstances extrêmement périlleuses; l'Étoile du courage, des actes de courage remarquables accomplis dans des circonstances très périlleuses; et la Médaille de la bravoure, des actes de courage accomplis dans des circonstances dangereuses. Pour en savoir davantage ou pour proposer la candidature d'un Canadien méritant, visitez bravoure.gg.ca.

À propos de la Médaille du souverain pour les bénévoles

La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les réalisations bénévoles remarquables de Canadiens partout au pays, dans un large éventail de domaines. En tant que distinction honorifique canadienne officielle, la Médaille pour les bénévoles souligne le dévouement et l'engagement des bénévoles. Pour en savoir davantage ou pour proposer la candidature d'un bénévole méritant, visitez entraide.gg.ca.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Charles Anido, Bureau de presse de Rideau Hall, 343-548-1784, Charles.Anido@gg.ca

Related Links

http://www.gg.ca/