OTTAWA, ON, le 9 mars 2024 /CNW/ - À la demande du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, effectuera un séjour en Alaska, du 9 au 12 mars 2024, à l'occasion des Jeux d'hiver de l'Arctique.

Son Excellence y sera pour encourager, reconnaître et honorer les athlètes, les entraîneurs et les bénévoles canadiens; promouvoir l'importance de la santé et du bien‑être physique et mental; favoriser le dialogue et la diplomatie entre les nations de l'Arctique; et promouvoir la réconciliation entre les peuples.

À titre de commandante en chef du Canada, la gouverneure générale joue un rôle capital dans la reconnaissance de l'importance des forces militaires du Canada, au pays et à l'étranger. Pendant son séjour en Alaska, la gouverneure générale apportera son soutien et ses encouragements aux membres des Forces armées canadiennes ainsi qu'à leurs familles et à leurs proches.

Itinéraire

Les heures sont indiquées en heure locale (AKST).

Samedi 9 mars

Anchorage (Alaska)

16 h

Arrivée à Anchorage, en Alaska

FERMÉ AUX MÉDIAS

Dimanche 10 mars

10 h 45

Visite à la base interarmées Elmendorf-Richardson

La gouverneure générale visitera le quartier canadien de la base interarmées Elmendorf-Richardson et y rencontrera des membres des Forces armées canadiennes et de leurs familles. La base joue un rôle essentiel à la sécurité du Canada et à la souveraineté de l'Arctique dans le cadre de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD).

Base interarmées Elmendorf-Richardson

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

14 h 30

Réception de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de l'Arctique

La gouverneure générale participera à la réception de la cérémonie d'ouverture organisée par John Rodda, président du Comité international des Jeux d'hiver de l'Arctique. Son Excellence rencontrera ensuite des athlètes, des entraîneurs et des bénévoles.

Curtis D. Menard Memorial Sports Centre, Wasilla, Alaska

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

16 h

Cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de l'Arctique

La gouverneure générale participera à la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de l'Arctique et y prononcera une allocution. Son Excellence rencontrera ensuite des athlètes, des entraîneurs et des bénévoles.

Curtis D. Menard Memorial Sports Centre, Wasilla, Alaska

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Lundi 11 mars

8 h

Rencontre avec les athlètes canadiens

La gouverneure générale rencontrera les athlètes et les entraîneurs du Canada.

École secondaire Colony, Palmer, Alaska

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Pendant la journée

Épreuves sportives

La gouverneure générale assistera à plusieurs compétitions sportives sur différents sites au cours de la journée.

Différents sites, Vallée Mat-su

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

17 h 30

Cérémonie de médailles de la compétition de traction au bâton dans le cadre des jeux dénés

La gouverneure générale remettra les médailles aux finalistes de la compétition de traction au bâton dans le cadre des jeux dénés.

Curtis D. Menard Memorial Sports Centre, Wasilla, Alaska

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Mardi 12 mars

Anchorage, Alaska

Avant-midi

Départ d'Anchorage

FERMÉ AUX MÉDIAS

Notes à l'intention des médias

Les membres des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités .

. Les médias peuvent obtenir des photos de la visite sur demande auprès de [email protected] .

. Les membres des médias peuvent suivre la visite et les activités de la gouverneure générale en ligne www.gg.ca .

