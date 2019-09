Avis aux médias - La gouverneure générale effectuera une visite à Lévis, au Québec

OTTAWA, le 17 sept. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, effectuera une visite à Lévis, au Québec, le 18 septembre 2019. Durant cette visite, elle se rendra à la Maison Alphonse-Desjardins et au musée du Régiment de la Chaudière.

Voici l'itinéraire détaillé de Son Excellence.

15 h 40

Visite de la Maison Alphonse-Desjardins

La gouverneure générale visitera la Maison Alphonse-Desjardins pour y parcourir les pièces de la résidence historique. Elle signera ensuite le livre d'or qui fera d'elle une membre honoraire du Mouvement Desjardins.

La Maison Alphonse-Desjardins est un musée voué à la mise en valeur des origines du Mouvement des caisses Desjardins, première coopérative d'épargne et de crédit de l'Amérique du Nord, et de l'histoire de ses cofondateurs Alphonse et Dorimène Desjardins. Cette maison a été le lieu de résidence de la famille Desjardins durant plus d'un demi-siècle et a abrité le siège social de la Caisse populaire de Lévis de 1900 à 1906. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.desjardins.com.

16 h 10

Visite du musée du Régiment de la Chaudière

La gouverneure générale visitera le musée du Régiment de la Chaudière pour en souligner le 150e anniversaire. À son arrivée, Son Excellence sera accueillie par une garde d'honneur et par Son Honneur monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis et Mme Monique Leroux, lieutenant-colonel honoraire. Elle signera ensuite le livre d'or de la ville de Lévis et celui du musée. Elle conclura sa visite en parcourant le musée et elle rencontrera des membres du Régiment.

Le Régiment de la Chaudière est un régiment de la Première réserve des Forces armées canadiennes. Il fait partie du 35e Groupe-brigade du Canada au sein de la 2e Division du Canada et son quartier général se trouve à Lévis, au Québec. Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.army-armee.forces.gc.ca/fr/regiment-chaudiere/index.page.

Musée du Régiment de la Chaudière, 10, rue de l'Arsenal, Lévis

