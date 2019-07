Avis aux médias - La gouverneure générale célébrera la fête du Canada sur la Colline du Parlement

OTTAWA, le 28 juin 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, assistera au spectacle du midi de la fête du Canada sur la Colline du Parlement, à Ottawa, le lundi 1er juillet 2019. Plus tard en journée, elle quittera Rideau Hall pour se rendre à sa deuxième résidence officielle à la Citadelle de Québec.

Dans le cadre des festivités, la gouverneure générale passera en revue la garde d'honneur au Monument commémoratif de guerre du Canada pour ensuite se rendre sur la Colline du Parlement afin de célébrer le 152e anniversaire de notre pays avec des milliers de Canadiens et de visiteurs. Plus tard, durant le spectacle du midi, Son Excellence prononcera un discours.

Activités à Rideau Hall

Le jour de la fête du Canada et tout au long de l'été, Rideau Hall et son domaine sont ouverts au public. Tous les jours, de 10 h à 16 h, il est possible de visiter les salles de cérémonie où l'on rend hommage aux Canadiens et où l'on accueille les dignitaires. De 8 h à une heure avant le coucher du soleil, les visiteurs sont invités à venir pique-niquer sur le domaine, à explorer à leur guise ce véritable oasis de verdure au cœur de la ville et à profiter de l'aire de jeu pour enfants. Les visiteurs peuvent amorcer leur découverte du site au Centre d'accueil des visiteurs ou en se procurant une brochure aux entrées des rues Thomas ou MacKay afin de faire une visite autonome.

Pour en savoir davantage sur les activités et les visites guidées offertes à Rideau Hall, les visiteurs peuvent composer le 613‑991‑4422 ou le 1-866-842-4422 (sans frais), ou écrire à guide@gg.ca. Ils peuvent également consulter notre site Web à www.gg.ca/visitez-nous.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Natalie Babin Dufresne, Bureau de presse de Rideau Hall, 613-993-8158, 343-548-1865 (cell.), natalie.babindufresne@gg.ca

