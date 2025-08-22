OTTAWA, ON, le 22 août 2025 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser effectueront une visite à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, du 22 au 25 août, afin d'assister aux Jeux d'été du Canada de 2025. Lors de la cérémonie de clôture, la gouverneure générale prononcera une allocution et procédera à la clôture officielle des Jeux.

Les Jeux du Canada, qui constituent notre plus grand événement sportif national, ont vu le jour en 1967, à Québec, dans le cadre des célébrations du centenaire du Canada. Les Jeux représentent l'apogée de la compétition sportive interprovinciale et territoriale pour les jeunes athlètes. Au-delà de la compétition, les Jeux du Canada offrent également des célébrations et des festivals culturels dynamiques qui mettent en évidence le lien entre le sport et la communauté.

Itinéraire

Note : Toutes les heures sont indiquées en heure locale

Samedi 23 août

11 h

Visite de la Maison des Jeux du Canada

La gouverneure générale visitera la Maison des Jeux du Canada pour découvrir l'espace cet espace et rencontrer les athlètes et leurs familles.

11 h 45

Visite de la salle à manger du Village des athlètes

La gouverneure générale fera un arrêt à la salle à manger du Village des athlètes pour y rencontrer les athlètes et leur adresser quelques mots d'encouragement.

Dans l'après-midi

Compétitions sportives

La gouverneure générale assistera à diverses compétitions au cours de l'après-midi.

Complexe Fortis des Jeux du Canada

16 h 15

Cérémonie de remise de médailles

La gouverneure générale remettra des médailles pour récompenser les performances des athlètes dans différents sports.

Complexe Fortis des Jeux du Canada

Dimanche 24 août

Dans la journée

Compétitions sportives

La gouverneure générale assistera à plusieurs événements sportifs sur différents sites tout au long de la journée.

Différents sites

19 h

Cérémonie de clôture des Jeux du Canada 2025 - « Une célébration pour tous »

La gouverneure générale assistera à la cérémonie de clôture des Jeux du Canada 2025 - « Une célébration pour tous » - et y prononcera un discours.

Centre Mary Browns

