OTTAWA, ON, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Au nom de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, le très honorable Richard Wagner, C.P., juge en chef du Canada et suppléant de la gouverneure générale, participera à différents événements dans le cadre de la visite d'État de Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède, les 18 et 19 novembre 2025.

Le juge en chef sera accompagné de sa conjointe, l'honorable Catherine Mandeville, juge à la Cour supérieure du Québec, et de l'époux de la gouverneure générale Mary Simon, Son Excellence Whit Fraser.

Note : Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la visite d'État doivent être accrédités auprès de la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

Itinéraire :

Toutes les heures sont indiquées en heure locale.

Ottawa (Ontario)

Mardi 18 novembre

9 h 45

Cérémonie d'accueil avec honneurs militaires

Le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada et suppléant de la gouverneure générale, accompagné de sa conjointe, l'honorable Catherine Mandeville, et de Son Excellence Whit Fraser, accueillera Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède à leur arrivée. Sa Majesté inspectera une garde d'honneur, puis le juge en chef du Canada et Sa Majesté prononceront quelques mots de bienvenue.

Domaine de Rideau Hall

OUVERT AUX MÉDIAS

Note :

Les médias sont priés d'arriver à la fontaine de Rideau Hall au plus tard à 9 h.

10 h 25

Rencontre entre le juge en chef du Canada et Leurs Majestés

Le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada et suppléant de la gouverneure générale, accompagné de sa conjointe, l'honorable Catherine Mandeville, et de Son Excellence Whit Fraser, prendra part à une rencontre avec Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède.

Le salon, Rideau Hall

GROUPE DE MÉDIAS (séance photo au début de la rencontre)

19 h 15

Dîner d'État

Le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada et suppléant de la gouverneure générale, sera l'hôte d'un dîner d'État tenu en l'honneur de Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède, auquel prendront part des dignitaires canadiens et suédois. Le juge en chef du Canada et Sa Majesté prononceront des allocutions.

Salle de bal, Rideau Hall

GROUPE DE MÉDIAS (pendant les allocutions seulement)

Note :

Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 18 h 45.

Mercredi 19 novembre

19 h

Réception offerte par Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia

Le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada et suppléant de la gouverneure générale, sera accompagné de l'honorable Catherine Mandeville et de Son Excellence Whit Fraser pour prendre part à une réception offerte par Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède. Sa Majesté et le juge en chef du Canada prononceront des allocutions.

Fairmont Château Laurier

GROUPE DE MÉDIAS (pour les arrivées et pendant les discours uniquement)

Notes à l'intention des médias :

