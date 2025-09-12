OTTAWA, ON, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, recevra les lettres de créance de quatre nouveaux chefs de mission lors d'une cérémonie à Rideau Hall.

Les chefs de mission suivants présenteront leurs lettres de créance à la gouverneure générale pour marquer le début officiel de leur mission diplomatique :

Son Excellence German Serrano Garcia

Ambassadeur désigné de la République du Costa Rica

Son Excellence Muhsin Syihab

Ambassadeur désigné de la République d'Indonésie

Son Excellence Djibril Niang

Ambassadeur désigné République Islamique de Mauritanie

Son Excellence Jose Victor Chan-Gonzaga

Ambassadeur désigné de la République des Philippines

Date : le lundi 15 septembre 2025

Heure : 13 h 30

Lieu : salle de bal de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 13 h 10 le jour de la cérémonie.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]