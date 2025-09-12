Avis aux medias - La gouverneure générale accueillera quatre nouveaux chefs de mission au Canada English
OTTAWA, ON, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, recevra les lettres de créance de quatre nouveaux chefs de mission lors d'une cérémonie à Rideau Hall.
Les chefs de mission suivants présenteront leurs lettres de créance à la gouverneure générale pour marquer le début officiel de leur mission diplomatique :
Son Excellence German Serrano Garcia
Ambassadeur désigné de la République du Costa Rica
Son Excellence Muhsin Syihab
Ambassadeur désigné de la République d'Indonésie
Son Excellence Djibril Niang
Ambassadeur désigné République Islamique de Mauritanie
Son Excellence Jose Victor Chan-Gonzaga
Ambassadeur désigné de la République des Philippines
Date : le lundi 15 septembre 2025
Heure : 13 h 30
Lieu : salle de bal de Rideau Hall
Notes à l'intention des médias :
- Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected].
- Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 13 h 10 le jour de la cérémonie.
- Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.
