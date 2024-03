OTTAWA, ON, le 15 mars 2024 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser accueilleront l'événement Raconter des histoires canadiennes : une avant-première de la Journée du cinéma canadien.

Lors de cet événement unique, les films suivants seront projetés :

Ru

Adapté du roman de Kim Thúy, Ru raconte le périple éprouvant d'une famille aisée qui fuit le Vietnam pour finalement aboutir au Québec.

Peace by Chocolate

Basé sur l'expérience vécue de Tareq Hadhad, Peace by Chocolate raconte l'histoire d'un jeune réfugié syrien qui cherche à s'adapter à sa nouvelle vie dans une petite ville canadienne après le bombardement de la chocolaterie de son père.

L'événement comportera également des séances de questions et réponses avec Kim Thúy et Charles-Olivier Michaud au sujet du film Ru, et avec Tareq Hadhad pour le film Peace by Chocolate.

Cet événement s'inscrit dans le cadre d'une initiative de la gouverneure générale visant à faire découvrir à la population canadienne toutes les facettes de l'histoire de notre pays.

Date : le lundi 18 mars 2024

Film 1 : Ru

18 h Durée de la projection (français)

20 h Séance de questions et réponses avec l'auteure Kim Thúy et le réalisateur Charles-Olivier Michaud

Film 2 : Peace by Chocolate

18 h 20 Durée de la projection (anglais)

20 h 10 Séance de questions et réponses avec Tareq Hadhad, fondateur de Peace by Chocolate

À propos de la Journée du cinéma canadien

La Journée du cinéma canadien (JourCinéCan) célèbre le cinéma canadien d'un océan à l'autre. Cette année, la Journée du cinéma canadien se tiendra le 17 avril 2024.

La Journée nationale du cinéma canadien est présentée par REEL CANADA, un organisme national à but non lucratif qui se consacre à la promotion de la puissance et de la diversité du cinéma canadien auprès de nouveaux publics dans tout le pays et dans le monde entier.

