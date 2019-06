Avis aux médias - L'ombudsman des contribuables se prépare à publier son rapport annuel 2018-2019 : Éliminer les obstacles au service

OTTAWA, le 6 juin 2019 /CNW/ - L'ombudsman des contribuables du Canada, Sherra Profit, se prépare à publier son rapport annuel 2018-2019, Éliminer les obstacles au service. Le rapport annuel offrira une vue d'ensemble des réalisations du Bureau de l'ombudsman des contribuables au cours de l'exercice 2018-2019, indiquera les principaux enjeux de service de l'Agence du revenu du Canada et décrira les plaintes les plus courantes reçues des contribuables et des bénéficiaires de prestations.

Mme Profit sera disponible pour rencontrer les médias :

Heure : sur rendez-vous

Format : entrevues personnelles avec Mme Profit

SOURCE Bureau de l'ombudsman des contribuables

Renseignements: Pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec : Christianne Scholfield, Relations avec les médias, Bureau de l'ombudsman des contribuables, 613-402-1578, Christianne.Scholfield@oto-boc.gc.ca

