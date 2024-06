OTTAWA, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - SCALE AI, la grappe mondiale d'innovation en IA du Canada, invite les représentants des médias à assister à un événement exclusif avec l'écosystème canadien de l'intelligence artificielle (IA) sur l'avenir d'une économie alimentée par l'IA pour le Canada.

Au cours de cet événement, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, annoncera une nouvelle ronde de financement pour des projets concrets en IA et participera à une discussion sur la façon dont l'IA contribue à alimenter la croissance économique au Canada. En outre, des discours et des panels d'experts seront organisés pour discuter des différentes sphères de l'IA appliquée et des développements futurs suite à l'investissement historique de 2,4 milliards de dollars dans l'IA annoncé en avril par le gouvernement du Canada pour soutenir la croissance économique, améliorer la productivité et développer des infrastructures de pointe.

Cet événement servira de plateforme en vue du très attendu événement ALL IN, la plus grande conférence sur l'IA au Canada, qui aura lieu en septembre 2024.

QUOI Conférence - Pour une économie propulsée par l'IA QUAND Le 4 juin 2024, de 14 h 30 à 17 h 00 OÙ Ottawa (l'adresse précise de l'événement sera transmise aux médias inscrits)

Programme :

14 h 30 : Arrivée des médias

Arrivée des médias 15 h 00 : Mot de bienvenue - par Julien Billot (SCALE AI)

Mot de bienvenue - par (SCALE AI) 15 h 05 : Table ronde « Soutenir les leaders canadiens en IA » - avec Sarah Bilodeau-Legendre (Videns), Hugues Voltz (Vooban), Sean Boyer (Pomerleau) et Naomie Goldapple (AlayaCare)

Table ronde « Soutenir les leaders canadiens en IA » - avec (Videns), (Vooban), (Pomerleau) et (AlayaCare) 15 h 35 : Conférence « L'impact environnemental de l'IA » - avec Sasha Luccioni (Hugging Face)

Conférence « L'impact environnemental de l'IA » - avec (Hugging Face) 15 h 45 : Conférence « L'IA pour les services publics » - avec Jas Jaaj (Deloitte)

Conférence « L'IA pour les services publics » - avec (Deloitte) 15 h 55 : Conférence « Notre écosystème d'IA sur la scène internationale » - avec Isabelle Turcotte (SCALE AI)

Conférence « Notre écosystème d'IA sur la scène internationale » - avec (SCALE AI) 16 h 05 : Annonce de nouveaux projets concrets d'IA financés par SCALE AI - avec le ministre François- Philippe Champagne

nouveaux projets concrets d'IA financés par SCALE AI - avec le ministre François- 16 h 15 : Discussion « Productivité et croissance de l'IA au Canada » - avec le ministre François- Philippe Champagne , Julien Billot (SCALE AI), Pape Wade (Airudi), Hongwei Liu (Mappedin) et Isabelle Hudon (BDC)

Discussion « Productivité et croissance de l'IA au » - avec le ministre François- , (SCALE AI), Pape Wade (Airudi), (Mappedin) et (BDC) 17 h 00 : Présentations des projets d'IA financés et rencontre avec les chefs de projet - avec le ministre François- Philippe Champagne

Pour confirmer votre présence ou pour plus d'informations, veuillez contacter Eric Aach à [email protected]

