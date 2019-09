Avis aux médias - L'AMC assistera à la réunion de l'Organisation des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle

OTTAWA, le 22 sept. 2019 /CNW/ - Le lundi 23 septembre, une délégation de l'AMC dirigée par son président, le Dr Sandy Buchman, se rendra à la réunion de l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur la couverture sanitaire universelle, à New York. Cet événement rassemblera des chefs d'État, des dirigeants politiques, des dirigeants en santé et des décideurs politiques de partout dans le monde pour discuter de thèmes comme l'accès aux soins, la main-d'œuvre qualifiée et les médicaments abordables.

Les représentants de l'AMC assisteront aussi à des événements liés au Sommet Action Climat de l'ONU qui se tiendra le même jour.

Un sondage Ipsos commandé par l'AMC cette année a révélé que ces sujets figuraient parmi les principales préoccupations des Canadiens pour les élections fédérales de 2019. L'AMC a l'intention de se servir des échanges qui auront lieu pendant l'événement comme d'une autre preuve que les partis fédéraux doivent faire de la santé une priorité pendant les élections.

QUAND : 23 septembre 2019



QUOI : Réunion de haut niveau de l'ONU sur la couverture sanitaire universelle



QUI : Le Dr Sandy Buchman, président de l'AMC

Le Dr Buchman sera disponible pour des entrevues par Skype et par téléphone après 15 h 30 (HE).

