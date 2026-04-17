Avis aux médias - L'administration Martinez Ferrada fait le point en prévision des crues printanières

MONTRÉAL, le 17 avril 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, le responsable de la sécurité et de la prévention et maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios Jim Beis, et la conseillère de ville dans le district Bordeaux-Cartierville, Effie Giannou, invitent les médias à une mêlée de presse pour faire le point sur les préparatifs en prévision des crues printanières et sur son plan d'intervention pour faire face aux inondations.

Date : Le vendredi 17 avril 2026 Heure : 10 h 30

Le lieu de l'événement sera confirmé aux médias accrédités ayant confirmé leur présence auprès de Joanna Kanga ([email protected]) et Rosiane Tessier ([email protected]).

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse, 438 221-5117, [email protected]; Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]