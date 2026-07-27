Avis aux médias - État d'avancement et prise d'images du chantier Atwater

MONTRÉAL, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Le président du comité exécutif, Claude Pinard, et l'élu responsable de la mobilité et des infrastructures, Alan DeSousa, invitent les représentantes et représentants des médias à une prise d'images du chantier Atwater, précédée d'une mêlée de presse sur l'avancement des travaux.

Date: Le 28 juillet 2026



Heure: 13 h

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent entrer dans le périmètre du chantier pour prendre des images devront avoir leurs propres équipements de sécurité :

Bottes de travail avec embouts renforcés

Veste de sécurité

Casque de sécurité

Le lieu de l'événement sera communiqué aux médias accrédités ayant confirmé leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Coordination médias, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]