Avis aux médias - L'administration Martinez Ferrada dévoile son plan printanier pour une ville plus propre

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
13 mars, 2026, 17:13 ET
MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada invite les médias à une conférence de presse pour faire état de son plan printanier. Le président du comité exécutif, Claude Pinard, et le responsable de la propreté et des services à la population au comité exécutif, Luis Miranda, prendront la parole pour l'occasion.
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Date :
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Lundi 16 mars 2026
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Heure :
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11 h
Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera transmis seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Renseignements : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438-308-6893; Source : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]
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