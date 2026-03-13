Avis aux médias - L'administration Martinez Ferrada dévoile son plan printanier pour une ville plus propre

MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada invite les médias à une conférence de presse pour faire état de son plan printanier. Le président du comité exécutif, Claude Pinard, et le responsable de la propreté et des services à la population au comité exécutif, Luis Miranda, prendront la parole pour l'occasion.

Date : Lundi 16 mars 2026



Heure : 11 h

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera transmis seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438-308-6893; Source : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]