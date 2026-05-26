Avis aux médias - L'administration Martinez Ferrada détaille ses investissements en itinérance et renforce l'action sur le terrain

MONTRÉAL, le 26 mai 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, ainsi que le président du comité exécutif et responsable de l'itinérance, Claude Pinard, ainsi que le responsable du développement social et de la cohabitation, Benoit Langevin, invitent les membres des médias à une annonce détaillant le déploiement des investissements 2026-2027 du budget en itinérance de la Ville de Montréal.

Cette annonce portera sur les principales mesures et les programmes prévus afin de répondre aux enjeux liés à l'itinérance sur le territoire montréalais.

Date : Le mercredi 27 mai 2026



Heure : 14 h 30

Le lieu de l'événement sera confirmé aux médias accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]