Avis aux médias - L'administration Martinez Ferrada annonce les prochaines étapes pour une mobilité mieux planifiée, plus sécuritaire et inclusive

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
11 juin, 2026, 17:29 ET
MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et l'élu responsable de la mobilité et des infrastructures, Alan DeSousa, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse en lien avec la mobilité.
|
Date :
|
Le 12 juin 2026
|
Heure :
|
11 h 30
Le lieu de l'événement sera communiqué aux médias accrédités ayant confirmé leur présence à [email protected].
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]
Partager cet article