Avis aux médias - Journée portes ouvertes à l'hôtel de ville de Montréal pour le temps des Fêtes

MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et la présidente du conseil municipal, Chantal Rossi, invitent les membres des médias à la journée portes ouvertes de l'hôtel de ville à l'occasion du temps des Fêtes. Cet événement festif permettra à la population de découvrir l'hôtel de ville décoré pour les Fêtes et de participer à diverses activités familiales.

Date : Samedi 20 décembre 2025 Heure pour les médias : De 11 h à 12 h : prise d'images des activités offertes et des personnes élues





À 11 h 30 : prise d'images de la mairesse de Montréal et de la présidente du conseil municipal Lieu : 275, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec) H2Y 1C6

Entrée de la place Vauquelin

Le point de rencontre pour la séance de prise d'images sera confirmé aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

Pour faciliter un accès rapide à l'entrée, la présentation d'une pièce d'identité (carte de presse) sera requise.

