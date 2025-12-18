/R E P R I S E -- Avis aux médias - Mi-décembre : La mairesse Martinez Ferrada fera une mise à jour des travaux de la cellule de crise/

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, convie les membres des médias à un point de presse afin de présenter une mise à jour des travaux de la cellule de crise.

Jeudi 18 décembre 2025

11 h 30

Hôtel de ville de Montréal
Salle du Pin-Blanc
275, rue Notre-Dame E., Montréal, QC H2Y 4B7

