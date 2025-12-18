/R E P R I S E -- Avis aux médias - Mi-décembre : La mairesse Martinez Ferrada fera une mise à jour des travaux de la cellule de crise/

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Direction des affaires publiques et du protocole
MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, convie les membres des médias à un point de presse afin de présenter une mise à jour des travaux de la cellule de crise.
Date :
Jeudi 18 décembre 2025
Heure :
11 h 30
Lieu :
Hôtel de ville de Montréal
