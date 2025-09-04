OTTAWA, ON, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Des juges de la Cour suprême du Canada visiteront Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, les 14 et 15 septembre 2025 dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire de la Cour.

Le juge en chef Richard Wagner et les juges Nicholas Kasirer et Michelle O'Bonsawin participeront à divers événements auxquels sont conviés le public, les étudiants des écoles secondaires, les avocats et les juges de la région, ainsi que les médias.

Les journalistes qui souhaitent couvrir la visite devraient consulter l'horaire ci-dessous pour savoir quelles séances sont ouvertes aux médias.

Dimanche 14 septembre

8 h - Point de presse (ouvert aux médias - inscription préalable obligatoire)

Explorer Hotel, Salle Katimavik D, 4825, 49e avenue, Yellowknife (T.N.‑O.)

L'événement aura lieu sur place et via Zoom (format hybride)

Le juge en chef Richard Wagner prononcera une brève allocution et répondra aux questions des journalistes. Se joindront à lui les juges Nicholas Kasirer et Michelle O'Bonsawin de même que la juge en chef de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, Shannon Smallwood, et la juge en chef de la Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest, Ritu Khullar. Pour vous y inscrire, veuillez envoyer un courriel à [email protected]. Les représentants des médias qui assisteront en ligne au point de presse recevront un lien à cette fin.

10 h - Événement public : « Au-delà du banc : un dialogue avec des juges de la Cour suprême du Canada » (ouvert aux médias - inscription préalable obligatoire)

Assemblée législative, 4570, 48e rue, Yellowknife (T.N.‑O.)

Le juge en chef Richard Wagner ainsi que les juges Nicholas Kasirer et Michelle O'Bonsawin répondront aux questions du public sur une foule de sujets au cours de cet événement analogue à une assemblée générale. Pour vous y inscrire, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

Après-midi - Visite avec des ainés au camp de l'Arctic Indigenous Wellness Foundation (fermé aux médias)

Les juges rencontreront des aînés et visiteront l'Arctic Indigenous Wellness Foundation Outdoor Camp.

Soirée - Événement avec la communauté juridique (fermé aux médias)

Les juges participeront à un événement avec les membres de la communauté juridique locale.

Lundi 15 septembre

Avant-midi - Visite du Tribunal du mieux-être et du Tribunal sur l'option de traitement en matière de violence entre partenaires intimes (fermé aux médias)

Les juges rencontreront les employés du Tribunal du mieux-être et du Tribunal sur l'option de traitement en matière de violence entre partenaires intimes à Yellowknife.

Avant-midi - Visites avec des étudiants d'écoles secondaires locales (fermé aux médias)

Les juges échangeront avec des étudiants d'écoles secondaires locales pour répondre à leurs questions sur notre système judiciaire.

Après-midi - Visite avec des étudiants et des membres du comité de débat (fermé aux médias)

Les juges participeront à un événement avec des étudiants et des membres du comité de débat.

Soirée - Événement avec de nouveaux avocats (fermé aux médias)

Les juges échangeront avec des avocats récemment admis au barreau.

Remarques à l'intention des médias

Vous trouverez les photos officielles des juges et de nombreuses autres ressources à propos de la Cour suprême du Canada sur le site Web de la Cour.

sur le site Web de la Cour. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le 150e anniversaire en cliquant ici.

