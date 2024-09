Avis aux médias - Inauguration d'un nouveau projet de logement social pour femmes en situation de vulnérabilité

MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) et l'organisme Chez Doris invitent les médias à l'inauguration d'un nouvel immeuble dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi et à la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Karine Boivin Roy, le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais, la directrice générale de la SHDM, Sophie Rousseau-Loiselle, et la présidente du conseil d'administration de Chez Doris, Carole Croteau, prendront part à cet événement. Une visite des lieux sera également organisée pour prise d'images.

Date : Vendredi 6 septembre 2024



Heure : 10 h

