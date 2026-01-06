Avis aux médias - Inauguration d'un nouveau passage à niveau dans le secteur du MIL Montréal

MONTRÉAL, le 6 janv. 2026 /CNW/ - La mairesse d'Outremont et responsable de l'habitation et de l'urbanisme, Caroline Braun, ainsi que le maire de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et coprésident à la Table des maires, Jean François Lalonde, invitent les médias à une mêlée de presse en lien avec l'inauguration d'un nouveau passage à niveau dans le secteur du MIL Montréal.

Date : Le mercredi 7 janvier 2026



Heure : 13 h



Lieu : Au passage à niveau reliant les avenues de L'Épée et de la Gare-de-Triage

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Chiara Wipfli, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-8655; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]