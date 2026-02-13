Avis aux médias - Lancement montréalais des Journées de la persévérance scolaire 2026

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
13 févr, 2026, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 13 févr. 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et la présidente du conseil municipal, Chantal Rossi, invitent les membres des médias à une séance de prise d'images pendant les allocutions soulignant le lancement montréalais des Journées de la persévérance scolaire 2026, avec les partenaires de Réseau réussite Montréal.
|
Date :
|
Le lundi 16 février 2026
|
Heure :
|
9 h
Le lieu de la prise d'images sera confirmé aux personnes ayant confirmé leur présence à [email protected].
Il n'y aura pas de séance de questions.
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Renseignements : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet du comité exécutif, 438 308-6893; Source : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]
Partager cet article