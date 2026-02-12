/R E P R I S E -- Avis aux médias: 10 ACTIONS EN 100 JOURS : intégration de l'intelligence artificielle et création d'une zone d'innovation/

MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, l'élu responsable de l'optimisation, de la performance municipale et de l'innovation, Alexandre Teodoresco, ainsi que la conseillère de la Ville désignée, Effie Giannou, invitent les représentantes et représentants des médias à une mêlée de presse portant sur l'annonce d'intégration de l'intelligence artificielle.

Date : Le 12 février 2026 Heure : 10 h

Le lieu de l'événement sera confirmé aux médias accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

