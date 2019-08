Avis aux médias - Hydro Ottawa vous invite à célébrer 19 années de plaisir accessible pendant la Journée des besoins spéciaux à la Foire de la capitale

À l'occasion de la Journée des besoins spéciaux, nos invités profiteront de tous les attraits de la foire un jour avant son ouverture officielle. Pour maximiser le plaisir et l'accessibilité, les manèges tourneront à vitesse réduite, la foule sera peu nombreuse et des bénévoles aideront les participants à monter dans les manèges et à en descendre. Un barbecue est également au programme.

Hydro Ottawa s'associe avec la Foire de la capitale depuis 19 ans pour organiser cette journée. Des milliers de personnes ayant une déficience ont ainsi eu la chance de prendre part à une activité communautaire palpitante, ce qui fait de la Journée des besoins spéciaux un des moments forts de l'année tant pour les invités que pour les nombreux employés bénévoles d'Hydro Ottawa.

Les représentants des médias sont invités à se joindre à nous tout au long de la journée.

Le 15 août 2019 - de 10 h à 14 h

Hippodrome Rideau Carleton - 4837, chemin Albion

Invités spéciaux : Le maire Jim Watson et plusieurs conseillers municipaux

ainsi que Jim Durrell et Bryce Conrad, respectivement président du

conseil d'administration et président et chef de la direction d'Hydro Ottawa

À propos d'Hydro Ottawa



Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 335 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

www.hydroottawa.com

http://www.twitter.com/hydroottawa

http://www.facebook.com/hydroottawa

http://www.linkedin.com/company/hydro-ottawa

http://www.youtube.com/hydroottawalimited

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Morgan Barnes, Superviseur par intérim, Média et affaires publiques, Hydro Ottawa, Téléphone : 613-738-5499, poste 2568, organbarnes@hydroottawa.com

Related Links

http://www.hydroottawaholding.com/holding/