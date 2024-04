Avis aux médias - Grève du 16 au 28 avril chez Autobus Idéal

MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - Ce mardi matin 16 avril, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus Idéal-CSN (STTAI-CSN) déclenchent une grève jusqu'au 28 avril. Le 11 mars dernier, le syndicat a adopté un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

Les médias sont invités sur leur ligne de piquetage dès 8 h 30.

Qui : Josée Dubé, présidente du Secteur transport scolaire de la CSN

Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN

Arianne Carmel-Pelosse, vice-présidente du CCMM-CSN

Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN Quoi : Déclenchement d'une grève du 16 au 28 avril Quand : Mardi 16 avril 2024 à 7 h Où : 8601, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal (Québec) H1E 1P4

Le STTAI-CSN compte près de 165 membres sans contrat de travail depuis le 30 juin 2023. La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le CCMM-CSN rassemble tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

