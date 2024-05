Avis aux médias - Grève au Collège Regina Assumpta : le conflit s'enlise

MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - À l'approche des évaluations de fin d'année scolaire, l'entêtement de la direction du Collège Regina Assumpta à ne pas vouloir s'entendre avec le syndicat force une autre journée de grève du personnel enseignant le vendredi 17 mai. Alors que la question monétaire n'est nullement au cœur du conflit, le syndicat déplore que l'établissement refuse d'aborder des enjeux cruciaux pour la qualité de l'enseignement, enjeux que d'autres collèges ont pourtant acceptés.

Seront présents pour répondre aux questions des médias : Patrick Lupien, président du Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Regina Assumpta (SEECRA-CSN), Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), Nathalie Arguin, secrétaire générale de la CSN et Bertrand Guibord, secrétaire général du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

Quoi : Jour de grève des enseignant•es du Collège Regina Assumpta



Où : 1750, Sauriol EST, Montréal, H2C 1X4



Quand : Vendredi 17 mai 2024



Heure : 12 h

À propos

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) regroupe quelque 35 000 membres œuvrant à tous les niveaux en éducation, de la maternelle à l'université, dans 45 établissements privés, 46 cégeps et 12 universités.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte 325 000 membres, dont près de 80 000 dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) regroupe plus de 100 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval, à Eeyou Istchee Baie James et au Nunavik.

