Avis aux médias - Futur parc éponge dans l'arrondissement de Verdun

MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la mairesse de l'arrondissement de Verdun, Marie-Andrée Mauger, invitent les représentantes et les représentants des médias à une annonce concernant la construction du plus important parc éponge à ce jour, à Montréal.

Date : Le mardi 23 avril 2024



Heure : 11 h

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera indiqué seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

