Noyades récentes à proximité de la plage urbaine de Verdun - L'arrondissement de Verdun rappelle au public de respecter les règles de sécurité aquatique

MONTRÉAL, le 25 juin 2025 /CNW/ - À la suite de deux noyades survenues en juin à proximité de la Plage urbaine de Verdun, l'arrondissement de Verdun tient à exprimer sa profonde solidarité envers les proches des victimes et souhaite rappeler l'importance de la sécurité en milieu aquatique.

« Ces événements tragiques nous rappellent que le fleuve Saint-Laurent est un milieu naturel puissant et imprévisible. Il ne s'agit pas d'une piscine. Le respect des règles de sécurité est essentiel pour prévenir d'autres drames », a déclaré Marie-Andrée Mauger, mairesse de l'arrondissement de Verdun.

Lors de la deuxième noyade, six sauveteurs et sauveteuses étaient en poste à la Plage urbaine de Verdun. Toutefois, l'incident s'est produit dans une zone non surveillée des berges, à l'extérieur du périmètre de baignade encadré par l'équipe de sauvetage. Il est important de rappeler que la surveillance assurée par le personnel de sauvetage s'applique exclusivement à la zone désignée, où il dispose de tous les moyens pour intervenir efficacement.

Avec ses 14 kilomètres de berges accessibles au public, Verdun offre un accès privilégié au fleuve, mais cela implique aussi une responsabilité partagée en matière de sécurité.

L'arrondissement a mis en place plusieurs mesures concrètes pour assurer la sécurité dans le secteur de la plage et sensibiliser la population aux risques réels associés à la baignade dans le fleuve Saint-Laurent.

Équipe de sauvetage dans la zone de baignade.

Présence d'agents et agentes de sécurité mobiles en complément de l'équipe de sauvetage.

Ajout d'agent(e)s supplémentaire lors des journées fortement achalandées.

Soutien du SPVM, par la présence ponctuelle de cadets.

Réalisation d'un audit avec la Société de sauvetage et renforcement visuel des consignes de sécurité.

Installation de clôtures temporaires afin de limiter l'accès à une zone non surveillée à fort courant, en complément de l'affichage permanent signalant que la baignade y est non recommandée.

« Nos équipes veillent à la sécurité tout en sensibilisant la population aux dangers réels du fleuve. Malgré nos efforts constants, des comportements à risque, du vandalisme, notamment sur l'affichage de sécurité et une hausse des incivilités compliquent le travail de nos équipes de sauvetage et de surveillance. Il est crucial de se baigner uniquement dans la zone surveillée et de respecter les lieux, l'environnement et les règlements », souligne Marlène Gagnon, directrice de la Culture, des sports, des loisirs et du développement social.

L'arrondissement rappelle que :

La baignade en dehors de la zone surveillée comporte des risques importants ;

Les courants du fleuve peuvent être forts et dangereux ;

La zone située à gauche de la plage est une zone de compensation écologique : par respect pour l'environnement et pour des raisons de sécurité, il est aussi strictement déconseillé de s'y baigner ou de s'y promener.

Le port du gilet de sauvetage est fortement recommandé pour les activités récréatives ;

Il ne faut jamais se baigner seul(e) ;

Les mesures en place font l'objet d'une évaluation constante, permettant d'apporter des ajustements au besoin pour renforcer la sécurité.

L'arrondissement de Verdun demeure pleinement engagé à assurer un environnement sécuritaire et accueillant pour tous les usagers et usagères de la Plage urbaine.

SOURCE Arrondissement de Verdun (Ville de Montréal)

Renseignements : Catherine Charbonneau, Chargée de communication, Courriel : [email protected], Téléphone : 438 831-9129; Jessy Léger, Responsable du soutien aux élu(e)s, Courriel : [email protected], Téléphone : 438 365-8078